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Мир

Церемония инаугурации Трампа состоится в помещении из-за холодной погоды

Дональд Трамп, президенты, президент США, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 10:30 Фото: Instagram/realdonaldtrum
Инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в понедельник, 20 января, перенесли в помещение, сообщает Zakon.kz.

Такое решение приняли по личному распоряжению Трампа, который выразил беспокойство за гостей и участников церемонии из-за плохой погоды. В итоге мероприятие состоится в ротонде Капитолия Соединенных Штатов.

"Прогноз погоды в Вашингтоне, округ Колумбия, с учетом фактора ветра может привести к резкому снижению температуры до рекордно низкого уровня. На страну надвигается арктический шторм. Я не хочу, чтобы люди страдали или получали какие-либо травмы", – заявил Трамп 17 января в своей социальной сети Truth Social.

Он также сообщил, что праздничный парад состоится в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, куда политик обещает приехать после принесения присяги.

При этом, по информации The New York Times, последним президентом, который принимал присягу в помещении из-за плохой погоды, был Рональд Рейган в 1985 году.

Ранее стало известно, что мусоровоз, на котором Дональд Трамп добирался до мест предвыборных встреч с избирателями, примет участие в параде на инаугурации 20 января.

На выборах президента США, прошедших 5 ноября 2024 года, республиканец Дональд Трамп одержал победу. Он уже занимал должность главы государства с 2017 по 2021 год.

Андрей Дюсупов
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