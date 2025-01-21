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Мир

Со дна Байкала подняли статую рыцаря

Со дна Байкала подняли статую рыцаря, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 13:43 Фото: pexels
На дне Байкала частный дайвинг-клуб установил двухметровую статую рыцаря в железных доспехах. Инициатива пришлась не по душе общественникам и экологам. Они раскритиковали водный арт-объект и обратились с заявлением в природоохранную прокуратуру, сообщает Zakon.kz.

Специалисты после полученной информации провели проверку.

В результате, как отмечено 21 января 2025 года в сообщении Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры:

"После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера, что нашло подтверждение в ходе обследования дна водолазами".

Согласно данным местных СМИ, арт-объект, установленный в честь ученого Григория Галазия (Рыцарем его называли коллеги и ученики), появился на дне еще в декабре 2024 года. Но обеспокоил властей лишь неделю назад.

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Ранее мы сообщали, что французская балерина Виктория Добервиль в начале января 2025 года разместила невероятное видео с танцем в полярных льдах у огромного судна. Красивейшее зрелище не оставило никого равнодушным. Многие и по сей день спорят о возможной работе нейросети.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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