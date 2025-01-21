Со дна Байкала подняли статую рыцаря

На дне Байкала частный дайвинг-клуб установил двухметровую статую рыцаря в железных доспехах. Инициатива пришлась не по душе общественникам и экологам. Они раскритиковали водный арт-объект и обратились с заявлением в природоохранную прокуратуру, сообщает Zakon.kz.

Специалисты после полученной информации провели проверку.

В результате, как отмечено 21 января 2025 года в сообщении Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры:

"После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера, что нашло подтверждение в ходе обследования дна водолазами".

Согласно данным местных СМИ, арт-объект, установленный в честь ученого Григория Галазия (Рыцарем его называли коллеги и ученики), появился на дне еще в декабре 2024 года. Но обеспокоил властей лишь неделю назад.

На дне Байкала установили арт-объект — железного рыцаря. Скульптура принадлежит местному дайвинг-центру, она задумывалась как подводная достопримечательность. Но в соцсетях раскритиковали самодеятельность бизнесменов. По мнению пользователей, объект может причинить вред экологии pic.twitter.com/x8nAD9FOIY — РИА Новости (@rianru) January 14, 2025

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