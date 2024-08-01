Шторм помешал экологам разобраться с мертвыми раками в Актау

На днях жители Актау заметили на дне моря скопление мертвых раков. Обеспокоенные жители обратились к экологам. Комитет рыбного хозяйства 1 августа 2024 года выступил с заявлением по этому поводу, сообщает Zakon.kz.

Согласно их данным, после поступившей информации в оперативном порядке на место предположительной гибели раков выехали государственные инспектора Управления рыбной инспекции по Мангистауской области совместно с представителями регионального департамента экологии.

"Из-за погодных условий (прошедший шторм, мутная вода) визуально обнаружить место гибели раков не представилось возможным". Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства

Однако специалисты областного департамента экологии все же отобрали пробы воды для лабораторных исследований.

Также в ведомстве заверили, что мониторинг будет продолжен.

"Информация будет проверена дополнительно после завершения шторма", – заключили в пресс-службе.

Скопление мертвых раков на дне Каспийского моря жители засняли в 500 метрах от берега, напротив набережной Актау. Тогда член Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов Адильбек Козыбаков предположил, что причиной гибели мелкой рыбы и раков мог стать выброс вредных веществ в море.