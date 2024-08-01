Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Шторм помешал экологам разобраться с мертвыми раками в Актау

Шторм помешал экологам найти место гибели раков в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 11:03 Фото: pixabay
На днях жители Актау заметили на дне моря скопление мертвых раков. Обеспокоенные жители обратились к экологам. Комитет рыбного хозяйства 1 августа 2024 года выступил с заявлением по этому поводу, сообщает Zakon.kz.

Согласно их данным, после поступившей информации в оперативном порядке на место предположительной гибели раков выехали государственные инспектора Управления рыбной инспекции по Мангистауской области совместно с представителями регионального департамента экологии.

"Из-за погодных условий (прошедший шторм, мутная вода) визуально обнаружить место гибели раков не представилось возможным".Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства

Однако специалисты областного департамента экологии все же отобрали пробы воды для лабораторных исследований.

Также в ведомстве заверили, что мониторинг будет продолжен.

"Информация будет проверена дополнительно после завершения шторма", – заключили в пресс-службе.

Скопление мертвых раков на дне Каспийского моря жители засняли в 500 метрах от берега, напротив набережной Актау. Тогда член Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов Адильбек Козыбаков предположил, что причиной гибели мелкой рыбы и раков мог стать выброс вредных веществ в море.

Читайте также

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Казахстанца наказали штрафом за контрабанду рыбы в страны Евросоюза
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
В Астане коммерческий директор предприятия выудил 65 млн тенге на "взятку" Минфину
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, оружие, пистолет полицейского
Полицейские в Алматы блокировали минивэн с российскими номерами
Анастасия Московчук
Актау Мангистауская область 2024 год Экологические правонарушения Рак Каспийское море
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
Сильная жара в Алматы и Астане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
Сильная жара в Алматы и Астане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: