Перфоманс балерины в полярных льдах вызвал бурные споры в Сети

Французская балерина Виктория Добервиль в начале января 2025 года разместила невероятное видео с танцем в полярных льдах у огромного судна. Красивейшее зрелище не оставило никого равнодушным. Многие и по сей день спорят о возможной работе нейросети, сообщает Zakon.kz.

Танцовщица опубликовала первое видео 8 января. Тогда в подписи значилось: "Белый рай. Особая благодарность команде за воплощение". Позже знаменитость добавила приписку: "Для этого видео не использовали искусственный интеллект".

Однако восхищенные и в тоже время удивленные пользователи продолжили задавать множество вопросов о съемках. Чтобы развеять сомнения, она выложила съемочный процесс.

"За кулисами", как мы снимали это видео", – отмечено в подписи ко второму видео.

Лишь тогда зрители успокоились, но задались другим вопросом: "Нужно ли было так рисковать".

До этого видео, я думала, что это дело рук ИИ.

Впечатляюще, да! Но, зачем так рисковать жизнью ради эпичного видео?

Прекрасно, но, если бы я была мамой этой девочки, без шапки запретила бы.

Что?! Это не ИИ?! Ну вот как теперь понять: где и что?!

Я была уверенна, что это ИИ! Ребята, вы расширили границы моего мира.

Хорошо на шпагат не села.

Рыдаю. Сильно.

Ради хайпа так рисковать здоровьем. Зачем?

Стоит отметить, что Добервиль завершила карьеру еще в 2021 году. Теперь она с группой профессионалов занимается перформансами.

Ранее мы сообщали, что фотограф и модель вошли в Книгу рекордов Гиннесса с рискованной фотосессией. Стивен Хайнинг и Сиара Антоски установили рекорд, сделав фотосессию на глубине 50 метров.