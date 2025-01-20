Перфоманс балерины в полярных льдах вызвал бурные споры в Сети
Танцовщица опубликовала первое видео 8 января. Тогда в подписи значилось: "Белый рай. Особая благодарность команде за воплощение". Позже знаменитость добавила приписку: "Для этого видео не использовали искусственный интеллект".
Однако восхищенные и в тоже время удивленные пользователи продолжили задавать множество вопросов о съемках. Чтобы развеять сомнения, она выложила съемочный процесс.
"За кулисами", как мы снимали это видео", – отмечено в подписи ко второму видео.
Лишь тогда зрители успокоились, но задались другим вопросом: "Нужно ли было так рисковать".
- До этого видео, я думала, что это дело рук ИИ.
- Впечатляюще, да! Но, зачем так рисковать жизнью ради эпичного видео?
- Прекрасно, но, если бы я была мамой этой девочки, без шапки запретила бы.
- Что?! Это не ИИ?! Ну вот как теперь понять: где и что?!
- Я была уверенна, что это ИИ! Ребята, вы расширили границы моего мира.
- Хорошо на шпагат не села.
- Рыдаю. Сильно.
- Ради хайпа так рисковать здоровьем. Зачем?
Стоит отметить, что Добервиль завершила карьеру еще в 2021 году. Теперь она с группой профессионалов занимается перформансами.
Ранее мы сообщали, что фотограф и модель вошли в Книгу рекордов Гиннесса с рискованной фотосессией. Стивен Хайнинг и Сиара Антоски установили рекорд, сделав фотосессию на глубине 50 метров.