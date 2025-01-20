#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
530.12
546.08
5.17
Мир

Перфоманс балерины в полярных льдах вызвал бурные споры в Сети

Перфоманс балерины в полярных льдах вызвал бурные споры в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 14:48 Фото: pixabay
Французская балерина Виктория Добервиль в начале января 2025 года разместила невероятное видео с танцем в полярных льдах у огромного судна. Красивейшее зрелище не оставило никого равнодушным. Многие и по сей день спорят о возможной работе нейросети, сообщает Zakon.kz.

Танцовщица опубликовала первое видео 8 января. Тогда в подписи значилось: "Белый рай. Особая благодарность команде за воплощение". Позже знаменитость добавила приписку: "Для этого видео не использовали искусственный интеллект".

Однако восхищенные и в тоже время удивленные пользователи продолжили задавать множество вопросов о съемках. Чтобы развеять сомнения, она выложила съемочный процесс.

"За кулисами", как мы снимали это видео", – отмечено в подписи ко второму видео.

Лишь тогда зрители успокоились, но задались другим вопросом: "Нужно ли было так рисковать".

  • До этого видео, я думала, что это дело рук ИИ.
  • Впечатляюще, да! Но, зачем так рисковать жизнью ради эпичного видео?
  • Прекрасно, но, если бы я была мамой этой девочки, без шапки запретила бы.
  • Что?! Это не ИИ?! Ну вот как теперь понять: где и что?!
  • Я была уверенна, что это ИИ! Ребята, вы расширили границы моего мира.
  • Хорошо на шпагат не села.
  • Рыдаю. Сильно.
  • Ради хайпа так рисковать здоровьем. Зачем?

Стоит отметить, что Добервиль завершила карьеру еще в 2021 году. Теперь она с группой профессионалов занимается перформансами.

Ранее мы сообщали, что фотограф и модель вошли в Книгу рекордов Гиннесса с рискованной фотосессией. Стивен Хайнинг и Сиара Антоски установили рекорд, сделав фотосессию на глубине 50 метров.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Сразу двух человек казнили в Китае: на их счету 43 смерти
Мир
13:45, Сегодня
Сразу двух человек казнили в Китае: на их счету 43 смерти
Команда Трампа готовит его телефонный разговор с Путиным
Мир
10:45, Сегодня
Команда Трампа готовит его телефонный разговор с Путиным
Мелания Трамп запустила собственный мемкоин
Мир
08:56, Сегодня
Мелания Трамп запустила собственный мемкоин
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: