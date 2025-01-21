Женщина осталась инвалидом после 18 беременностей

Серьезные осложнения здоровья получила жительница Малайзии. Она осталась инвалидом после 18 беременностей, сообщает Zakon.kz.

По информации Word of Buzz, ее дочь рассказала, что мать получила инвалидность в 2010 году, когда рожала 18 ребенка. В процессе родов ее сердце остановилось на 10 минут. Очнувшись, женщина частично потеряла память и стала с трудом передвигаться без посторонней помощи.

Дочь женщины добавила, что сейчас за ней нужен постоянный уход, а ее семья оказывает ей всяческую поддержку и хочет, чтобы общество в Малайзии было более толерантно к людям с инвалидностью.

Пользователи соцсетей, узнав историю женщины, пожелали ей всего самого лучшего.

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