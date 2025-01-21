Женщина осталась инвалидом после 18 беременностей
Фото: pixabay
Серьезные осложнения здоровья получила жительница Малайзии. Она осталась инвалидом после 18 беременностей, сообщает Zakon.kz.
По информации Word of Buzz, ее дочь рассказала, что мать получила инвалидность в 2010 году, когда рожала 18 ребенка. В процессе родов ее сердце остановилось на 10 минут. Очнувшись, женщина частично потеряла память и стала с трудом передвигаться без посторонней помощи.
Дочь женщины добавила, что сейчас за ней нужен постоянный уход, а ее семья оказывает ей всяческую поддержку и хочет, чтобы общество в Малайзии было более толерантно к людям с инвалидностью.
Пользователи соцсетей, узнав историю женщины, пожелали ей всего самого лучшего.
Ранее высокопоставленный чиновник из Афганистана осудил запрет на образование афганских женщин.
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