#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
527.58
546.15
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
527.58
546.15
5.29
Мир

Женщина осталась инвалидом после 18 беременностей

Женщина осталась инвалидом после 18 беременностей, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 03:40 Фото: pixabay
Серьезные осложнения здоровья получила жительница Малайзии. Она осталась инвалидом после 18 беременностей, сообщает Zakon.kz.

По информации Word of Buzz, ее дочь рассказала, что мать получила инвалидность в 2010 году, когда рожала 18 ребенка. В процессе родов ее сердце остановилось на 10 минут. Очнувшись, женщина частично потеряла память и стала с трудом передвигаться без посторонней помощи.

Дочь женщины добавила, что сейчас за ней нужен постоянный уход, а ее семья оказывает ей всяческую поддержку и хочет, чтобы общество в Малайзии было более толерантно к людям с инвалидностью.

Пользователи соцсетей, узнав историю женщины, пожелали ей всего самого лучшего.

Ранее высокопоставленный чиновник из Афганистана осудил запрет на образование афганских женщин.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Трамп собирается вывести Соединенные Штаты из ВОЗ
Мир
02:59, 22 января 2025
Трамп собирается вывести Соединенные Штаты из ВОЗ
Анну Седокову опросили по делу о самоубийстве ее бывшего супруга
Мир
01:14, 22 января 2025
Анну Седокову опросили по делу о самоубийстве ее бывшего супруга
Москвичи 15 минут провисели вниз головой на сломавшемся аттракционе
Мир
23:35, 21 января 2025
Москвичи 15 минут провисели вниз головой на сломавшемся аттракционе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: