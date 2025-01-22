В Перу застрелили журналиста и взорвали прокуратуру
Владелец и редактор регионального телеканала Гастон Медина был застрелен, когда выходил из своего дома в городе Ика на юго-центральном побережье страны. Вооруженные люди несколько раз выстрелили в него, и по прибытии в больницу он скончался.
До своей гибели Медина сообщал о растущей проблеме рэкета со стороны преступных группировок, которые угрожают водителям автобусов, владельцам магазинов, парикмахерам и даже учителям, если они не платят деньги за "крышу".
Того же 20 января в северо-западном городе Трухильо два человека получили ранения в результате взрыва бомбы возле здания прокуратуры.
На кадрах видеонаблюдения видно, как мужчина на мотоцикле с рюкзаком, похожим на те, что используют курьеры, доставляющие еду, оставляет его перед зданием прокуратуры. Вскоре сумка взорвалась.
Генеральный прокурор Делия Эспиноза обвинила в случившемся организованную преступность.
Ранее рабочие погибли во время взрыва на территории немецкого концерна Bosch.