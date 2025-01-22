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Мир

В Перу застрелили журналиста и взорвали прокуратуру

Взрывы в городе, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 05:59 Фото: pixabay
20 января власти Перу заявили, что был застрелен журналист, освещавший эпидемию вымогательства в Перу. Еще два человека получили ранения в результате взрыва бомбы в здании прокуратуры, которая как и погибший расследует дело о рэкете, сообщает Zakon.kz.

Владелец и редактор регионального телеканала Гастон Медина был застрелен, когда выходил из своего дома в городе Ика на юго-центральном побережье страны. Вооруженные люди несколько раз выстрелили в него, и по прибытии в больницу он скончался.

До своей гибели Медина сообщал о растущей проблеме рэкета со стороны преступных группировок, которые угрожают водителям автобусов, владельцам магазинов, парикмахерам и даже учителям, если они не платят деньги за "крышу".

Того же 20 января в северо-западном городе Трухильо два человека получили ранения в результате взрыва бомбы возле здания прокуратуры.

На кадрах видеонаблюдения видно, как мужчина на мотоцикле с рюкзаком, похожим на те, что используют курьеры, доставляющие еду, оставляет его перед зданием прокуратуры. Вскоре сумка взорвалась.

Генеральный прокурор Делия Эспиноза обвинила в случившемся организованную преступность.

Ранее рабочие погибли во время взрыва на территории немецкого концерна Bosch.

Аксинья Титова
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