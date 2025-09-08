Собака спасла семью журналиста и стала героем в Перу, обезвредив динамитную шашку
По информации NBC News, животному удалось потушить брошенную во двор динамитную шашку. Почуявшая опасность Мачис увидела, как неизвестный бросил во двор горящий предмет. Сначала она толкала носом шашку, а затем укусила фитиль, который чудом погас у нее во рту.
Как уточняется, родственники журналиста не пострадали, но Мачис повезло меньше. Спустя несколько дней хозяин обнаружил, что ее голосовые связки повреждены.
"Сейчас ее лая не слышно", – заключил журналист.
Издание отмечает, что Мачис стала местной знаменитостью, а в интернете о ней теперь говорят как о настоящей героине.
К настоящему времени полиция задержала подозреваемого. О мотивах преступления, пока не сообщается.
Security footage shows a family dog, named Manchis, barking as an unknown attacker dropped an explosive device into the yard of a journalist's home in Huaral, Peru. The dog eventually diffuses the stick of dynamite.— CBS News (@CBSNews) September 5, 2025
