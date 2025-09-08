#АЭС в Казахстане
Мир

Собака спасла семью журналиста и стала героем в Перу, обезвредив динамитную шашку

собака спасла семью журналиста в Перу, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 00:21 Фото: социальная сеть X/@dogscantwhistle
В Перу собака по кличке Мачис спасла журналиста Карлос Альберто Месиас Сарате и его семью, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, животному удалось потушить брошенную во двор динамитную шашку. Почуявшая опасность Мачис увидела, как неизвестный бросил во двор горящий предмет. Сначала она толкала носом шашку, а затем укусила фитиль, который чудом погас у нее во рту.

Как уточняется, родственники журналиста не пострадали, но Мачис повезло меньше. Спустя несколько дней хозяин обнаружил, что ее голосовые связки повреждены.

"Сейчас ее лая не слышно", – заключил журналист.

Издание отмечает, что Мачис стала местной знаменитостью, а в интернете о ней теперь говорят как о настоящей героине.

К настоящему времени полиция задержала подозреваемого. О мотивах преступления, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что бездомный пес покорил Эльбрус.

Елена Беляева
Елена Беляева
