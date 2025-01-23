#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
520.91
544.25
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
520.91
544.25
5.29
Мир

Трамп потребовал извинений от епископа-женщины

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 07:07 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Президент США потребовал извинений от епископа Епископальной церкви США Марианн Бадди, сообщает Zakon.kz.

21 января в ходе молебна в соборе в Вашингтоне она обратилась к нему с просьбой сжалиться над представителями ЛГБТ и нелегальными мигрантами. Это вывело Трампа из себя. На следующий день он разместил свое мнение по этому поводу в персональной сети Truth Social.

"Так называемая епископ является приверженцем радикально-левых взглядов и жесткой ненавистницей Трампа. Ее тон был грубым, а выступление не было убедительным или умным. Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны извиниться перед обществом", – написал Трамп.
Фото: truthsocial

Трамп отметил, что Бадди в своей речи упомянула мигрантов, которые "приезжали в страну и убивали людей". С его слов, именно из-за них в США возникла "гигантская волна преступности".

На одно из мероприятий с участием Трампа, политик из Польши пришел без документов. Это вызвало волну насмешек в Сети.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Сильный ветер снес крышу школы в Кыргызстане
Мир
06:16, Сегодня
Сильный ветер снес крышу школы в Кыргызстане
В Петербурге студент из Азербайджана открыл мошеннический ресторан
Мир
05:25, Сегодня
В Петербурге студент из Азербайджана открыл мошеннический ресторан
На угольной шахте в Словении погибли три человека: объявлена дата траура
Мир
03:43, 23 января 2025
На угольной шахте в Словении погибли три человека: объявлена дата траура
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: