Трамп потребовал извинений от епископа-женщины
Фото: Instagram/realdonaldtrump
Президент США потребовал извинений от епископа Епископальной церкви США Марианн Бадди, сообщает Zakon.kz.
21 января в ходе молебна в соборе в Вашингтоне она обратилась к нему с просьбой сжалиться над представителями ЛГБТ и нелегальными мигрантами. Это вывело Трампа из себя. На следующий день он разместил свое мнение по этому поводу в персональной сети Truth Social.
"Так называемая епископ является приверженцем радикально-левых взглядов и жесткой ненавистницей Трампа. Ее тон был грубым, а выступление не было убедительным или умным. Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны извиниться перед обществом", – написал Трамп.
Фото: truthsocial
Трамп отметил, что Бадди в своей речи упомянула мигрантов, которые "приезжали в страну и убивали людей". С его слов, именно из-за них в США возникла "гигантская волна преступности".
На одно из мероприятий с участием Трампа, политик из Польши пришел без документов. Это вызвало волну насмешек в Сети.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript