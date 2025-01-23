Трамп потребовал извинений от епископа-женщины

Президент США потребовал извинений от епископа Епископальной церкви США Марианн Бадди, сообщает Zakon.kz.

21 января в ходе молебна в соборе в Вашингтоне она обратилась к нему с просьбой сжалиться над представителями ЛГБТ и нелегальными мигрантами. Это вывело Трампа из себя. На следующий день он разместил свое мнение по этому поводу в персональной сети Truth Social.

"Так называемая епископ является приверженцем радикально-левых взглядов и жесткой ненавистницей Трампа. Ее тон был грубым, а выступление не было убедительным или умным. Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны извиниться перед обществом", – написал Трамп.

Фото: truthsocial

Трамп отметил, что Бадди в своей речи упомянула мигрантов, которые "приезжали в страну и убивали людей". С его слов, именно из-за них в США возникла "гигантская волна преступности".

На одно из мероприятий с участием Трампа, политик из Польши пришел без документов. Это вызвало волну насмешек в Сети.