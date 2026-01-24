#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
503.35
590.63
6.62
Мир

Премьер Британии потребовал извинений от Трампа из-за Афганистана

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 10:44 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко раскритиковал Дональда Трампа после его высказывания о роли войск НАТО в Афганистане, назвав слова президента США оскорбительными для союзников, сообщает Zakon.kz.

Стармер провел ночь в резиденции Чекерс после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которых обсуждались вопросы Гренландии и НАТО. Утром 23 января он вернулся на Даунинг-стрит на фоне растущего общественного возмущения в Великобритании, пишет Sky News.

Поводом стала реплика Трампа о том, что силы НАТО в Афганистане якобы "немного отошли от линии фронта". В ходе миссии погибли 1160 военнослужащих коалиции, не являвшихся гражданами США, включая 457 британских военных. Тысячи получили ранения, многие – с тяжелыми и пожизненными последствиями.

По словам источников, Стармер счел необходимым открыто выступить в защиту британских Вооруженных сил и дал понять, что ожидает извинений от президента США. Это самый жесткий его выпад в адрес Трампа на сегодняшний день – ранее премьер-министр критиковал лишь отдельные комментарии или действия, не переходя на личный уровень.

Несмотря на резкую риторику, в Лондоне намерены продолжать сотрудничество с США в сфере обороны, безопасности и разведки. Однако в правительстве признают, что события последней недели серьезно подорвали стабильность так называемых особых отношений.

Политики и представители Вооруженных сил Великобритании публично осудили заявления Трампа. На этом фоне Стармер может ускорить курс на углубление связей с Европой, о необходимости которого он говорил и ранее. Также принц Гарри, совершивший две поездки в Афганистан, заявил, что о британских "жертвах следует говорить правдиво и с уважением".

Ранее рисунки Адольфа Гитлера продали в Великобритании за несколько тысяч евро.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Премьеру Британии грозит расследование из-за дорогих подарков жене
15:59, 15 сентября 2024
Премьеру Британии грозит расследование из-за дорогих подарков жене
Сэндвичи стали предметом жаркого спора между премьером и лидером оппозиции Британии
23:47, 12 декабря 2024
Сэндвичи стали предметом жаркого спора между премьером и лидером оппозиции Британии
Новый премьер-министр Великобритании переезжает со своим котом
07:07, 07 июля 2024
Новый премьер-министр Великобритании переезжает со своим котом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: