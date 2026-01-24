Премьер Британии потребовал извинений от Трампа из-за Афганистана

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер резко раскритиковал Дональда Трампа после его высказывания о роли войск НАТО в Афганистане, назвав слова президента США оскорбительными для союзников, сообщает Zakon.kz.

Стармер провел ночь в резиденции Чекерс после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которых обсуждались вопросы Гренландии и НАТО. Утром 23 января он вернулся на Даунинг-стрит на фоне растущего общественного возмущения в Великобритании, пишет Sky News.

Поводом стала реплика Трампа о том, что силы НАТО в Афганистане якобы "немного отошли от линии фронта". В ходе миссии погибли 1160 военнослужащих коалиции, не являвшихся гражданами США, включая 457 британских военных. Тысячи получили ранения, многие – с тяжелыми и пожизненными последствиями.

По словам источников, Стармер счел необходимым открыто выступить в защиту британских Вооруженных сил и дал понять, что ожидает извинений от президента США. Это самый жесткий его выпад в адрес Трампа на сегодняшний день – ранее премьер-министр критиковал лишь отдельные комментарии или действия, не переходя на личный уровень.

Несмотря на резкую риторику, в Лондоне намерены продолжать сотрудничество с США в сфере обороны, безопасности и разведки. Однако в правительстве признают, что события последней недели серьезно подорвали стабильность так называемых особых отношений.

Политики и представители Вооруженных сил Великобритании публично осудили заявления Трампа. На этом фоне Стармер может ускорить курс на углубление связей с Европой, о необходимости которого он говорил и ранее. Также принц Гарри, совершивший две поездки в Афганистан, заявил, что о британских "жертвах следует говорить правдиво и с уважением".

