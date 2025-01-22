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Мир

В Ираке приняли поправки, позволяющие браки с девочками с 9 лет

В Ираке приняли поправки, позволяющие браки с девочками с 9 лет, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 00:36 Фото: pixabay
Парламент Ирака одобрил поправки к закону о личном статусе, которые, по мнению критиков, фактически узаконивают детские браки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, действующее законодательство страны устанавливает минимальный возраст для вступления в брак на уровне 18 лет. Однако принятые поправки позволяют духовным лидерам использовать собственную интерпретацию исламского права, которое, как считают некоторые эксперты, допускает брак девочек в подростковом возрасте. В соответствии с джафаритской школой исламского права, распространенной среди шиитских общин в Ираке, браки могут заключаться даже с девочками в возрасте девяти лет.

Сторонники изменений, в том числе консервативные шиитские депутаты, заявляют, что поправки помогут привести законодательство в соответствие с исламскими традициями и снизить влияние западной культуры на иракское общество.

Правозащитники выразили обеспокоенность по поводу возможных последствий нового закона. "Эти изменения нанесут серьезный ущерб правам женщин и девочек. Ранние браки нарушают права детей и ставят под угрозу защиту женщин в вопросах развода, опеки и наследования", — подчеркнула в интервью CNN правозащитница и представитель Иракской женской лиги Интисар аль-Маяли.

Ранее в Ираке ввели уголовную ответственность за однополые отношения. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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