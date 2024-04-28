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Законодательство РК

В Ираке ввели уголовную ответственность за однополые отношения

связывание рук радужной повязкой, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 13:54 Фото: freepik
Парламент Ирака 28 апреля принял закон, криминализирующий однополые отношения и предусматривающий максимальное тюремное заключение сроком до 15 лет, сообщает Zakon.kz.

Иракский парламент в субботу принял законопроект, вносящий поправки в закон о борьбе с проституцией 1988 года, охватывающий такие действия, как "пропаганда гомосексуализма" и "биологическая смена пола на основе личных желаний и склонностей", пишет CNN.

Закон направлен на "защиту иракского общества от морального разложения и призывов к гомосексуализму, охвативших мир".

В новой редакции Закон о борьбе с проституцией и гомосексуализмом запрещает однополые отношения, наказание – от 10 до 15 лет тюремного заключения и лишение свободы на срок не менее семи лет для любого, кто пропагандирует гомосексуальность или проституцию.

Трансгендерам и врачам, проводящим операции по смене пола, грозит до трех лет тюремного заключения по новому закону, однако он исключает случаи медицинского вмешательства с целью "лечения врожденных дефектов для подтверждения пола человека" по постановлению суда.

Перед принятием в закон внесли правки. Иракский депутат Раад аль-Малики, представивший законопроект в августе 2023 года, стремился ввести наказание в виде пожизненного заключения и смертной казни за однополые отношения.

Подавляющее большинство из 170 законодателей, присутствовавших на субботнем заседании парламента – из 329 – высказались за принятие законопроекта о смягчении приговоров.

Мохсен Аль-Мандалави, исполняющий обязанности спикера парламента, заявил, что новое законодательство направлено на "защиту моральной основы" общества.

В феврале этого года парламент Греции принял закон, легализирующий однополые браки и усыновление однополыми парами детей.

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