Талибан признал молчание девочек согласием на брак
Фото: Х/prajavani
В Афганистане приняли закон, позволяющий трактовать молчание девочки как согласие на брак, сообщает Zakon.kz.
В законе говорится, что "половозрелая девственница" по умолчанию считается согласной выйти замуж, если не выражает явного отказа. При этом молчание мужчины или ранее состоявшей в браке женщины согласием не считается, передает Firstpost.
Также закон дает отцам и дедушкам право устраивать детские браки. Формально девочка может попытаться аннулировать такой союз, когда вырастет, но только с разрешения суда Талибана.
Днями ранее пресс-секретаря Трампа поздравили с рождением ребенка, упрекнув в гибели иранских девочек.
