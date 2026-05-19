Мир

Талибан признал молчание девочек согласием на брак

Талибан узаконил браки с детьми , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 05:00 Фото: Х/prajavani
В Афганистане приняли закон, позволяющий трактовать молчание девочки как согласие на брак, сообщает Zakon.kz.

В законе говорится, что "половозрелая девственница" по умолчанию считается согласной выйти замуж, если не выражает явного отказа. При этом молчание мужчины или ранее состоявшей в браке женщины согласием не считается, передает Firstpost.

Также закон дает отцам и дедушкам право устраивать детские браки. Формально девочка может попытаться аннулировать такой союз, когда вырастет, но только с разрешения суда Талибана.

Днями ранее пресс-секретаря Трампа поздравили с рождением ребенка, упрекнув в гибели иранских девочек.

Алия Абди
