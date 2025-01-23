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Мир

Азербайджан призвал разобраться в плохом качестве медалей Олимпиады в Париже

Азербайджан призвал разобраться в плохом качестве медалей с ОИ в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 18:50 Фото: pixabay
Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с ухудшением качества медалей, полученных спортсменами страны на парижской Олимпиаде, сообщает Zakon.kz.
"В этом месяце спортсмены, успешно выступившие на Олимпийских играх в Париже, обратились в Национальный олимпийский комитет с жалобой на ухудшение качества полученных ими медалей", – отметили в комитете.

В НОК провели расследование и выявили, что внешний вид медалей пяти спортсменов, за исключением олимпийского чемпиона по дзюдо Хидаята Гейдарова (-73 кг) и бронзового призера по вольной борьбе Магомедхана Магомедова (97 кг), заметно ухудшился.

"Как результат этого расследования НОК направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет. После получения ответа из МОК будут предприняты очередные шаги по возврату медалей или их замене на новые", – говорится в сообщении.

Ранее призеры Олимпиады-2024 вернули более 100 некачественных медалей в Париж.

Схожая ситуация произошла и в 2017 году. Тогда из-за ржавчины и черных пятен олимпийцы вернули в монетный двор Рио-де-Жанейро более 100 медалей ОИ-2016.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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