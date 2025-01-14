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Спорт

Призеры Олимпиады-2024 вернули более 100 некачественных медалей в Париж

Париж-2024 Брак Медаль, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 11:14 Фото: twitter/Paris2024
Спортсмены, которые завоевали награды летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, возвратили более ста бракованных медалей в оргкомитет соревнований, сообщает Zakon.kz.

Как передает La Lettre, новость о некачественных медалях Олимпийских игр – 2024 появлялась не раз уже во время проведения самих соревнований в Париже. Атлеты выставляли в своих соцсетях жалобы, публикуя фотографии с облезшим покрытием даже сразу после завершения французских состязаний.

Многочисленные заявления привели к увольнению трех специалистов Парижского монетного двора, которые несли ответственность за производство и качество медалей.

По сведениям источника, дефекты в этих наградах связаны с запретом на использование токсичного компонента, входящего в состав лаков. Медали были обработаны лаком, который не прошел тест в нужном объеме.

Бракованные призы будут заменены уже в ближайшее время.

В основном большинство жалоб коснулось состояния бронзовых медалей Олимпиады-2024, о чем говорили и сами французские спортсмены.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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