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Мир

Что хранит под кроватью Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе рассказал, что хранит под кроватью, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 23:17 Фото: Instagram/tchalamet
Актер Тимоти Шаламе рассказал, что хранит у себя под кроватью ведерко для попкорна, выпущенное к премьере прошлогоднего блокбастера "Дюна: Часть вторая", сообщает Zakon.kz.

Согласно данным NME, на премьере нового фильма "Совершенный незнакомец", где Шаламе исполнил главную роль, журналист показал ему ставшее вирусным ведерко по "Дюне-2". Актер пошутил, что редакторы впоследствии заблюрят этот момент по соображениям цензуры.

Как отмечается, выпущенное к премьере фильма ведерко для попкорна стало предметом насмешек в сети из-за своего дизайна: у него есть крышка в форме гигантского песчаного червя. 

Мировая премьера фильма "Дюна: Часть вторая" состоялась 6 февраля 2024 года. В день премьеры стало известно, что фильм обогнал первую часть по популярности. В сиквеле масштабной фантастики Дени Вильнев переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта.

Ранее сообщалось, что жительница Парижа устала от восхищений Шаламе и рассказала девушкам, где найти парней такого же типажа.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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