Пять мужчин приговорили к смертной казни за групповое изнасилование и убийство подростка

Суд в Индии приговорил пятерых мужчин к смертной казни за групповое изнасилование и убийство подростка, а также убийство ее отца и племянницы младшего возраста, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, преступление было совершено в январе 2021 года, когда мужчины предложили девочке и ее семье – членам неблагополучной племенной общины в центральном штате Чхаттисгарх – подвезти их на своих мотоциклах, пока они ждали общественный транспорт.

Позже они забили дубинками отца подростка, когда тот пытался остановить изнасилование, и убили ее трехлетнюю племянницу.

Последняя жертва была найдена жителями деревни без сознания несколько дней спустя и скончалась по дороге в больницу.

Пятеро мужчин признаны виновными в изнасиловании и тройном убийстве "и приговорены к смертной казни".



Это исключительный случай, когда в Индии назначили смертную казнь. А тем временем в Ираке приняли поправки, позволяющие браки с девочками с 9 лет.

