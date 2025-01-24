Пять мужчин приговорили к смертной казни за групповое изнасилование и убийство подростка
Фото: pixabay
Суд в Индии приговорил пятерых мужчин к смертной казни за групповое изнасилование и убийство подростка, а также убийство ее отца и племянницы младшего возраста, сообщает Zakon.kz.
По информации CBS, преступление было совершено в январе 2021 года, когда мужчины предложили девочке и ее семье – членам неблагополучной племенной общины в центральном штате Чхаттисгарх – подвезти их на своих мотоциклах, пока они ждали общественный транспорт.
Позже они забили дубинками отца подростка, когда тот пытался остановить изнасилование, и убили ее трехлетнюю племянницу.
Последняя жертва была найдена жителями деревни без сознания несколько дней спустя и скончалась по дороге в больницу.
Пятеро мужчин признаны виновными в изнасиловании и тройном убийстве "и приговорены к смертной казни".
Это исключительный случай, когда в Индии назначили смертную казнь. А тем временем в Ираке приняли поправки, позволяющие браки с девочками с 9 лет.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript