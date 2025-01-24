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Мир

Пять мужчин приговорили к смертной казни за групповое изнасилование и убийство подростка

Пять мужчин приговорили к смертной казни за групповое изнасилование и убийство подростка , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 05:40 Фото: pixabay
Суд в Индии приговорил пятерых мужчин к смертной казни за групповое изнасилование и убийство подростка, а также убийство ее отца и племянницы младшего возраста, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, преступление было совершено в январе 2021 года, когда мужчины предложили девочке и ее семье – членам неблагополучной племенной общины в центральном штате Чхаттисгарх – подвезти их на своих мотоциклах, пока они ждали общественный транспорт.

Позже они забили дубинками отца подростка, когда тот пытался остановить изнасилование, и убили ее трехлетнюю племянницу.

Последняя жертва была найдена жителями деревни без сознания несколько дней спустя и скончалась по дороге в больницу.

Пятеро мужчин признаны виновными в изнасиловании и тройном убийстве "и приговорены к смертной казни".

Это исключительный случай, когда в Индии назначили смертную казнь. А тем временем в Ираке приняли поправки, позволяющие браки с девочками с 9 лет.

Аксинья Титова
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