16-летняя россиянка проглотила щетку во время чистки зубов

Школьница из Подмосковья случайно проглотила зубную щетку. К врачам 16-летняя девушка обратилась с жалобами на тошноту и боль в верхней части груди, сообщает Zakon.kz.

В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля уточнили, что проведенное обследование выявило у нее в желудке инородное тело – зубную щетку.

Пациентка объяснила, что случайно проглотила ее.

Фото: mz.mosreg.ru

Под общей анестезией и с помощью эндоскопического инструмента щетку достали в течение получаса.

Девушка уже выписана домой под амбулаторное наблюдение и вернулась к обычной жизни.

В начале 2025 года сообщалось, что детские хирурги в Акмолинской областной детской больнице спасли жизнь четырехлетнему мальчику, проглотившему 39 магнитных шариков.