#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
522.42
543.89
5.28
Мир

16-летняя россиянка проглотила щетку во время чистки зубов

16-летняя россиянка проглотила щетку во время чистки зубов, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 09:15 Фото: pexels
Школьница из Подмосковья случайно проглотила зубную щетку. К врачам 16-летняя девушка обратилась с жалобами на тошноту и боль в верхней части груди, сообщает Zakon.kz.

В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля уточнили, что проведенное обследование выявило у нее в желудке инородное тело – зубную щетку.

Пациентка объяснила, что случайно проглотила ее.

Фото: mz.mosreg.ru

Под общей анестезией и с помощью эндоскопического инструмента щетку достали в течение получаса.

Девушка уже выписана домой под амбулаторное наблюдение и вернулась к обычной жизни.

В начале 2025 года сообщалось, что детские хирурги в Акмолинской областной детской больнице спасли жизнь четырехлетнему мальчику, проглотившему 39 магнитных шариков.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Бездетная семейная пара похитила из больницы новорожденную девочку
Мир
08:36, Сегодня
Бездетная семейная пара похитила из больницы новорожденную девочку
Пять мужчин приговорили к смертной казни за групповое изнасилование и убийство подростка
Мир
05:40, Сегодня
Пять мужчин приговорили к смертной казни за групповое изнасилование и убийство подростка
В Саудовской Аравии возобновили строительство самого высокого здания в мире
Мир
04:20, 24 января 2025
В Саудовской Аравии возобновили строительство самого высокого здания в мире
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: