16-летняя россиянка проглотила щетку во время чистки зубов
Фото: pexels
Школьница из Подмосковья случайно проглотила зубную щетку. К врачам 16-летняя девушка обратилась с жалобами на тошноту и боль в верхней части груди, сообщает Zakon.kz.
В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля уточнили, что проведенное обследование выявило у нее в желудке инородное тело – зубную щетку.
Пациентка объяснила, что случайно проглотила ее.
Фото: mz.mosreg.ru
Под общей анестезией и с помощью эндоскопического инструмента щетку достали в течение получаса.
Девушка уже выписана домой под амбулаторное наблюдение и вернулась к обычной жизни.
В начале 2025 года сообщалось, что детские хирурги в Акмолинской областной детской больнице спасли жизнь четырехлетнему мальчику, проглотившему 39 магнитных шариков.
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