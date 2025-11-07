#Народный юрист
Общество

"Врач сказал вызвать рвоту": казахстанка проглотила инструмент во время лечения зуба

Фото: pexels
Прием у стоматолога в частной клинике Атырау закончился для пациентки больницей – женщина случайно проглотила металлическую насадку от бормашины, а врач не оказал пострадавшей необходимую помощь, сообщает Zakon.kz.

По словам женщины, стоматолог не вызвал скорую помощь, а посоветовал вызвать рвоту, чтобы предмет "вышел сам". Когда это не помогло, она обратилась в травмпункт.

Медики провели рентген и гастроскопию, обнаружили в желудке инородное тело и извлекли его медицинскими щипцами.

После произошедшего пациентка подала жалобу в областное Управление здравоохранения.

Как отмечено в публикации издания "АЖ", в ведомстве журналистам уточнили, что данный случай не относится к их компетенции, поскольку стоматология является частной.

В свою очередь председатель Координационного совета Ассоциации стоматологов Атырауской области Курал Тишбаев отметил, что подобные случаи крайне редки, однако действия врача в этой ситуации недопустимы.

"То, что врач продолжил манипуляции и не вызвал службу 103, – грубейшая ошибка. Даже если предмет небольшой. Возможно, был неисправен наконечник, и из него выпал бор", – пояснил он.

Тем временем пациентка ожидает ответа на свое обращение.

Не так давно мы рассказывали, что поход в стоматологию для жителя Кызылорды оказался весьма неудачным. Вместо лечения ему удалили зуб, а потом и вовсе госпитализировали.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
