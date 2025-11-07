"Врач сказал вызвать рвоту": казахстанка проглотила инструмент во время лечения зуба
По словам женщины, стоматолог не вызвал скорую помощь, а посоветовал вызвать рвоту, чтобы предмет "вышел сам". Когда это не помогло, она обратилась в травмпункт.
Медики провели рентген и гастроскопию, обнаружили в желудке инородное тело и извлекли его медицинскими щипцами.
После произошедшего пациентка подала жалобу в областное Управление здравоохранения.
Как отмечено в публикации издания "АЖ", в ведомстве журналистам уточнили, что данный случай не относится к их компетенции, поскольку стоматология является частной.
В свою очередь председатель Координационного совета Ассоциации стоматологов Атырауской области Курал Тишбаев отметил, что подобные случаи крайне редки, однако действия врача в этой ситуации недопустимы.
"То, что врач продолжил манипуляции и не вызвал службу 103, – грубейшая ошибка. Даже если предмет небольшой. Возможно, был неисправен наконечник, и из него выпал бор", – пояснил он.
Тем временем пациентка ожидает ответа на свое обращение.
