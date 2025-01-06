Мальчик проглотил 39 магнитов в Акмолинской области: важные советы родителям

Детские хирурги в Акмолинской областной детской больнице спасли жизнь четырехлетнему мальчику, проглотившему 39 магнитных шариков. Об этом стало известно Zakon.kz из сообщения Министерства здравоохранения страны.

По данным врачей, мальчика экстренно доставили из Зеренды в областной стационар 2 января 2025 года.

На тот момент ребенок страдал от сильных болей в животе и многократной рвоты. На рентгене обнаружили множество инородных тел внутри кишечника.

Фото: Telegram/DenMinPR

Детский хирург Салимжан Жакупов уточнил, что операция длилась почти пять часов.

"В кишечнике находилось 39 магнитных шариков, которые повредили толстую и тонкую кишку, вызвав перфорацию и перитонит. Удаление инородных тел и устранение последствий осложнилось из-за серьезных повреждений". Салимжан Жакупов

Фото: Telegram/DenMinPR

Медицинские работники отмечают, что попадание инородных тел в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт является одной из частых причин обращения родителей к врачам.

Врачи настоятельно рекомендуют соблюдать несколько простых, но эффективных мер профилактики для предотвращения таких ситуаций.

Рекомендации

Регулярный надзор и внимание родителей

Самое важное – это тщательное наблюдение за ребенком, особенно когда он играет с мелкими предметами. Никакие игрушки и предметы не должны оставаться в пределах досягаемости ребенка, если они могут быть проглочены или застрять в дыхательных путях.

Покупка безопасных игрушек

Выбирайте игрушки, соответствующие возрасту вашего ребенка. Они должны быть без мелких деталей, которые могут быть проглочены или попасть в дыхательные пути. Рекомендуется избегать игрушек с маленькими и легко отсоединяющимися частями, а также тех, которые имеют острые углы.

Учите детей безопасному поведению

С самого раннего возраста детям необходимо объяснять, что нельзя класть в рот мелкие предметы, а также учить аккуратно обращаться с едой и игрушками. Даже на ранних этапах можно обучать ребенка основным правилам безопасности через игру.

Что делать в случае проглатывания инородного тела

Если ребенок проглотил маленький предмет, внимательно следите за его состоянием. В большинстве случаев инородные тела проходят через пищеварительный тракт без осложнений, но если возникли боли, рвота, одышка или другие тревожные симптомы, необходимо немедленно обратиться к врачу. Если инородное тело застряло в дыхательных путях или вызывает удушье, следует немедленно вызвать скорую помощь и применить приемы первой помощи до прибытия медиков.

Материал по теме Медицинская реабилитация пациентов: в Казахстане обновили стандарт

Ранее в Минздраве заявили, что за время новогодних праздников серьезные травмы от салютов получили 63 казахстанца. Из числа пострадавших 12 человек, включая пятерых детей, были госпитализированы в стационар, а 51 пациент, среди которых 15 детей, находятся на амбулаторном лечении.