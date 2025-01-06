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События

Мальчик проглотил 39 магнитов в Акмолинской области: важные советы родителям

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 16:48 Фото: Zakon.kz
Детские хирурги в Акмолинской областной детской больнице спасли жизнь четырехлетнему мальчику, проглотившему 39 магнитных шариков. Об этом стало известно Zakon.kz из сообщения Министерства здравоохранения страны.

По данным врачей, мальчика экстренно доставили из Зеренды в областной стационар 2 января 2025 года.

На тот момент ребенок страдал от сильных болей в животе и многократной рвоты. На рентгене обнаружили множество инородных тел внутри кишечника.

мальчик проглотил 39 магнитных шариков в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 16:48

Фото: Telegram/DenMinPR

Детский хирург Салимжан Жакупов уточнил, что операция длилась почти пять часов.

"В кишечнике находилось 39 магнитных шариков, которые повредили толстую и тонкую кишку, вызвав перфорацию и перитонит. Удаление инородных тел и устранение последствий осложнилось из-за серьезных повреждений".Салимжан Жакупов
мальчик проглотил 39 магнитных шариков в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 16:48

Фото: Telegram/DenMinPR

Медицинские работники отмечают, что попадание инородных тел в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт является одной из частых причин обращения родителей к врачам.

Врачи настоятельно рекомендуют соблюдать несколько простых, но эффективных мер профилактики для предотвращения таких ситуаций.

Рекомендации

  • Регулярный надзор и внимание родителей

Самое важное – это тщательное наблюдение за ребенком, особенно когда он играет с мелкими предметами. Никакие игрушки и предметы не должны оставаться в пределах досягаемости ребенка, если они могут быть проглочены или застрять в дыхательных путях.

  • Покупка безопасных игрушек

Выбирайте игрушки, соответствующие возрасту вашего ребенка. Они должны быть без мелких деталей, которые могут быть проглочены или попасть в дыхательные пути. Рекомендуется избегать игрушек с маленькими и легко отсоединяющимися частями, а также тех, которые имеют острые углы.

  • Учите детей безопасному поведению

С самого раннего возраста детям необходимо объяснять, что нельзя класть в рот мелкие предметы, а также учить аккуратно обращаться с едой и игрушками. Даже на ранних этапах можно обучать ребенка основным правилам безопасности через игру.

Что делать в случае проглатывания инородного тела

  1. Если ребенок проглотил маленький предмет, внимательно следите за его состоянием. В большинстве случаев инородные тела проходят через пищеварительный тракт без осложнений, но если возникли боли, рвота, одышка или другие тревожные симптомы, необходимо немедленно обратиться к врачу.
  2. Если инородное тело застряло в дыхательных путях или вызывает удушье, следует немедленно вызвать скорую помощь и применить приемы первой помощи до прибытия медиков.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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