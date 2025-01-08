Дональд Трамп собирается изменить название Мексиканского залива

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что попытается переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки". По его мнению, это название звучит "более красиво", сообщает Zakon.kz.

Это его последнее предложение перерисовать карту Западного полушария.

С момента первого участия в выборах в Белый дом в 2016 году Трамп неоднократно конфликтовал с Мексикой по ряду вопросов, включая безопасность границ и введение пошлин на импортные товары. Затем он поклялся построить стену вдоль границы США и Мексики.

Мексиканский залив часто называют "третьим побережьем" США из-за его береговой линии, проходящей через пять юго-восточных штатов. Мексиканцы используют испанскую версию того же названия залива: "El Golfo de México".

Американцы и мексиканцы расходятся во мнениях о том, как назвать другой ключевой водоем – реку, которая образует границу между Техасом и мексиканскими штатами Чиуауа, Коауила, Нуэво-Леон и Тамаулипас. Американцы называют ее Рио-Гранде, мексиканцы называют ее Рио-Браво.

Сразу после комментариев Трампа представительница Марджори Тейлор Грин из Джорджии заявила в интервью подкастеру Бенни Джонсону, что она поручит своим сотрудникам разработать законопроект об изменении названия Мексиканского залива.

Это не все неожиданные предложения Дональда Трампа за последнее время. Ранее он предложил Канаде стать 51-м штатом США, а Илон Маск высказался об идее Дональда Трампа сделать Гренландию частью США.

