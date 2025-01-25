С начала года на Канарские острова прибыло три тысячи мигрантов

Береговая охрана Испании спасла 67 нелегальных мигрантов у Канарских островов, сообщает Zakon.kz.

Переселенцев встретили волонтеры на острове Гран-Канария. С начала года на территорию страны прибыло три тысячи человек.

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На архипелаг ежегодно приезжает рекордное число нелегалов, в основном из Мали, Сенегала и Марокко.

В прошлом году туда прибыло почти 47 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в России ужесточили требования для получения ВНЖ на основании брака.

