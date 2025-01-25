#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
517.84
543.11
5.28
Мир

В России ужесточили требования для получения ВНЖ на основании брака

В России ужесточили требования для получения ВНЖ на основании брака, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 22:07 Фото: pixabay
В России вступили в силу новые требования для получения вида на жительство (ВНЖ) и разрешения на временное проживание (РВП) на основании брака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, нововведения направлены на борьбу с фиктивными браками. Теперь иностранные граждане могут подать заявление на РВП в упрощенном порядке только после трех лет официального брака с гражданином России. Если брак расторгнут или признан недействительным в судебном порядке, выданное РВП аннулируется.

Что касается вида на жительство, его смогут получить иностранцы, имеющие ребенка с российским гражданством, при условии, что другой родитель также является гражданином России. Однако для этого потребуется подтвердить факт совместного проживания в стране не менее трех лет до подачи заявления. Если иностранного гражданина лишат родительских прав или запись об установлении отцовства будет отменена, ВНЖ аннулируют.

Эти изменения в миграционном законодательстве были инициированы после трагических событий в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года, где произошел теракт. В результате атаки, в которой обвинили четверых граждан Таджикистана, погибли 145 человек, более 500 получили ранения. В ходе расследования арестовали более 20 человек.

Ранее стало известно, что в Казахстане для иностранных специалистов в сфере ИИ для получения ВНЖ запустят пилотный проект

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
В России самолет оказался в кустах из-за отказа двигателя
Мир
17:38, Сегодня
В России самолет оказался в кустах из-за отказа двигателя
ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц
Мир
15:03, Сегодня
ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: