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Мир

В США заявили, что высылать нелегалов будут каждый день

В США заявили, что высылать нелегалов будут каждый день, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 08:35 Фото: ABC
Незаконно проникших на территорию США мигрантов будут ежедневно высылать из страны на военных самолетах, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью телекомпании ABC заявил Томас Хоман. Его новый американский президент Дональд Трамп назначил ответственным за безопасность границ и депортацию нелегалов.

Чиновник ответил утвердительно на вопрос ведущей о том, намерены ли американские военные на ежедневной основе депортировать нелегалов из страны. Он пояснил, что такие рейсы – лишь часть более масштабного плана по высылке мигрантов. Он также предложил нелегалам другое возможное решение проблемы – уехать самостоятельно.

"Если вы находитесь в стране нелегально, то мы займемся вами, потому что нарушать законы этой страны нельзя. Вы должны понимать, что, пересекая границу этой страны нелегально, вы нарушаете закон. Так что, если вы незаконно находитесь в стране, у вас проблемы. И я надеюсь, что все такие люди уедут", – сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что Мексика запретила посадку самолетов с мигрантами из США.

Аксинья Титова
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