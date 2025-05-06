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Мир

США будут выплачивать нелегалам по 1000 долларов за "самодепортацию"

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 08:54 Фото: flickr/Gage Skidmore
Администрация президента США Дональда Трампа начнет выплачивать нелегальным мигрантам, покинувшим страну по собственной инициативе, по 1000 долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, об этом говорится в сообщении Министерства внутренней безопасности страны.

Согласно информации, для получения выплаты мигранты должны зарегистрироваться в специальном приложении CBP Home, уехать из США, а затем подтвердить факт нахождения за рубежом. После этого им будет перечислена 1000 долларов.

Кроме того, в случае добровольной депортации они могут рассчитывать на содействие американских властей в оформлении необходимых документов и получение финансовой помощи для приобретения авиабилетов.

Министерство внутренней безопасности США ожидает, что новый подход "позволит сократить расходы на депортацию примерно на 70%".

"Сейчас задержание, содержание под стражей и выдворение нелегального мигранта в среднем обходится в 17 121 доллар", – сказано в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что новорожденную гражданку депортируют из США.

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Аксинья Титова
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