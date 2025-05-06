США будут выплачивать нелегалам по 1000 долларов за "самодепортацию"

Администрация президента США Дональда Трампа начнет выплачивать нелегальным мигрантам, покинувшим страну по собственной инициативе, по 1000 долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, об этом говорится в сообщении Министерства внутренней безопасности страны.

Согласно информации, для получения выплаты мигранты должны зарегистрироваться в специальном приложении CBP Home, уехать из США, а затем подтвердить факт нахождения за рубежом. После этого им будет перечислена 1000 долларов.

Кроме того, в случае добровольной депортации они могут рассчитывать на содействие американских властей в оформлении необходимых документов и получение финансовой помощи для приобретения авиабилетов.

Министерство внутренней безопасности США ожидает, что новый подход "позволит сократить расходы на депортацию примерно на 70%".

"Сейчас задержание, содержание под стражей и выдворение нелегального мигранта в среднем обходится в 17 121 доллар", – сказано в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что новорожденную гражданку депортируют из США.