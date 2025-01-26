Выборы президента Беларуси состоялись – ЦИК

В Центризбиркоме Беларуси признали выборы главы государства состоявшимися. Явка избирателей к 12:00 по местному времени составила 56,64%, сообщает Zakon.kz.

Такие данные в информационном центре озвучил заместитель председателя ЦИК Алексей Башан.

В Брестской области получили бюллетени 61,34% граждан, в Витебской – 54,40%, в Гомельской – 62,84%, в Гродненской – 54,96%, в Минской – 54,27%, в Могилевской – 58,71%, в Минске – 51,29%, пишет Белта.

Согласно законодательству республики, выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах.

Ранее представитель ЦИК страны Игорь Карпенко предупреждал, что итоги выборов главы государства установят в течение 10 дней после голосования – не позднее 5 февраля 2025 года.

Соперниками действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.