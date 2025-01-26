США вводят санкции против Колумбии из-за отказа принимать депортированных мигрантов
Помимо экономических мер, вводятся визовые ограничения для колумбийских чиновников, их родственников и сторонников. Усиленная проверка будет проводиться на границе для граждан Колумбии.
"Эти санкции — лишь начало", — отметил Трамп.
Решение связано с отказом Колумбии принимать депортированных мигрантов. Президент Густаво Петро заявил, что Богота запретила приземление американских самолетов с гражданами Колумбии. По его словам, США должны обеспечить достойное обращение с мигрантами перед депортацией.
Ранее Колумбия отказалась принять два американских военных самолета с мигрантами (около 160 человек), которые были вынуждены вернуться обратно. Аналогичная ситуация произошла с Мексикой, также отказавшейся принимать депортированных.
Ранее в США заявили, что высылать нелегалов будут каждый день.