США вводят санкции против Колумбии из-за отказа принимать депортированных мигрантов

США вводят пошлины в размере 25% на все товары из Колумбии и санкции против Боготы, сообщил президент Дональд Трамп в Truth Social. Пошлины, по его словам, будут увеличены до 50% через неделю, передает Zakon.kz.

Помимо экономических мер, вводятся визовые ограничения для колумбийских чиновников, их родственников и сторонников. Усиленная проверка будет проводиться на границе для граждан Колумбии.

"Эти санкции — лишь начало", — отметил Трамп.

Решение связано с отказом Колумбии принимать депортированных мигрантов. Президент Густаво Петро заявил, что Богота запретила приземление американских самолетов с гражданами Колумбии. По его словам, США должны обеспечить достойное обращение с мигрантами перед депортацией.

Ранее Колумбия отказалась принять два американских военных самолета с мигрантами (около 160 человек), которые были вынуждены вернуться обратно. Аналогичная ситуация произошла с Мексикой, также отказавшейся принимать депортированных.

Ранее в США заявили, что высылать нелегалов будут каждый день.

