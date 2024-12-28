Билл Гейтс попросил Маска о личной встрече с Дональдом Трампом
27 декабря в своем сообщении в социальных сетях Дональд Трамп сообщил, что основатель Microsoft Билл Гейтс запросил встречу с ним.
При этом подтверждения этой информации нет, но после победы на выборах в ноябре Трамп встретился с несколькими руководителями технологических компаний у себя дома.
Их руководители пришли к Трампу с четкими планами, обсуждали вопросы, которые представляют интерес для Трампа, включая возвращение производства и рабочих мест в страну.
В промежутках между этими разговорами они также вкрадчиво высказали свои опасения по поводу новой администрации Трампа.
Ранее СМИ назвали Илона Маска "теневым руководителем США" из-за того, что, по мнению критиков, он вмешивается в процесс принятия законопроекта о финансировании федерального правительства. Между тем Трамп ответил, боится ли он, что Маск может отобрать у него власть.