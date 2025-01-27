Тайка похитила у туриста в Паттайе крупную сумму денег и потратила ее на отпуск

Инцидент произошел на популярном курорте Паттайя. 37-летний россиянин обратился в полицию с заявлением о том, что у него похитили сумку, в которой лежали мобильный телефон и 120 тыс. батов (1,8 млн тенге) наличными, сообщает Zakon.kz.

По словам мужчины, он с друзьями распивал спиртные напитки за столиком возле магазина, в районе Банг Ламунг. Когда вернулся в свое жилье, он обнаружил, что забыл сумку, сообщает местное издание The Thaiger.

"Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как после ухода иностранцев тайка и ее дочь, находившиеся неподалеку, сели за столик россиянина. Женщина взяла забытую сумку и спрятала ее в свой пластиковый пакет. Затем обе сели в автобус и скрылись с места происшествия. Стражи правопорядка отследили местонахождение злоумышленницы и арестовали ее в родной провинции Самутпракан", – передает издание.

Тайка призналась в краже и заявила, что потратила деньги на пляжный отдых. Теперь ей грозит от одного до пяти лет тюрьмы и крупный штраф.

Ранее, в Минфине Таиланда рассказали о планах разрешить туристам на Пхукете оплачивать товары и услуги биткоинами.