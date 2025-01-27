#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
516.77
542.87
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
516.77
542.87
5.33
Мир

Тайка похитила у туриста в Паттайе крупную сумму денег и потратила ее на отпуск

Таиланд, деньги, тайка, кража, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 20:00 Фото: pixabay
Инцидент произошел на популярном курорте Паттайя. 37-летний россиянин обратился в полицию с заявлением о том, что у него похитили сумку, в которой лежали мобильный телефон и 120 тыс. батов (1,8 млн тенге) наличными, сообщает Zakon.kz.

По словам мужчины, он с друзьями распивал спиртные напитки за столиком возле магазина, в районе Банг Ламунг. Когда вернулся в свое жилье, он обнаружил, что забыл сумку, сообщает местное издание The Thaiger.

"Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как после ухода иностранцев тайка и ее дочь, находившиеся неподалеку, сели за столик россиянина. Женщина взяла забытую сумку и спрятала ее в свой пластиковый пакет. Затем обе сели в автобус и скрылись с места происшествия. Стражи правопорядка отследили местонахождение злоумышленницы и арестовали ее в родной провинции Самутпракан", – передает издание.

Тайка призналась в краже и заявила, что потратила деньги на пляжный отдых. Теперь ей грозит от одного до пяти лет тюрьмы и крупный штраф.

Ранее, в Минфине Таиланда рассказали о планах разрешить туристам на Пхукете оплачивать товары и услуги биткоинами.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Поделиться новостью
Читайте также
Автомобиль наехал на толпу болельщиков в США
Мир
20:23, Сегодня
Автомобиль наехал на толпу болельщиков в США
Крупный пожар вновь разгорелся на курорте в Турции
Мир
20:11, Сегодня
Крупный пожар вновь разгорелся на курорте в Турции
200-летнюю "ведьмину бутылку" нашли на стройке в Британии
Мир
13:58, Сегодня
200-летнюю "ведьмину бутылку" нашли на стройке в Британии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: