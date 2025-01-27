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Мир

Автомобиль наехал на толпу болельщиков в США

ДТП в США, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 20:23 Фото: скриншот видео
В Филадельфии болельщики американского футбола праздновали победу местной команды, когда в толпу людей заехал автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post со ссылкой на полицию, в результате наезда пострадали три пешехода.

"Автомобиль застрял в большой толпе возле исторического центра города около 21:30. По данным полиции Филадельфии, жертвы получили травмы, не опасные для жизни", – говорится в сообщении.

Известно, что водитель задержан на месте. Стражи порядка не считают, что авария произошла преднамеренно. 

Между тем ряд иностранных СМИ пишут, что число пострадавших доходит до 10.

Ранее сообщалось, что автобус слетел с трассы в Боливии. В ДТП погибли 19 человек.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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