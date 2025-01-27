Автомобиль наехал на толпу болельщиков в США
Фото: скриншот видео
В Филадельфии болельщики американского футбола праздновали победу местной команды, когда в толпу людей заехал автомобиль, сообщает Zakon.kz.
Как пишет New York Post со ссылкой на полицию, в результате наезда пострадали три пешехода.
"Автомобиль застрял в большой толпе возле исторического центра города около 21:30. По данным полиции Филадельфии, жертвы получили травмы, не опасные для жизни", – говорится в сообщении.
Известно, что водитель задержан на месте. Стражи порядка не считают, что авария произошла преднамеренно.
Между тем ряд иностранных СМИ пишут, что число пострадавших доходит до 10.
Several people are hurt & a driver is in custody after plowing thru a crowd celebrating the Eagles NFC Championship win along Broad Street in Philly https://t.co/01XAGyISOt— Charles T (@ChuckyT3) January 27, 2025
pic.twitter.com/3ZDsOyEnEe
Ранее сообщалось, что автобус слетел с трассы в Боливии. В ДТП погибли 19 человек.
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