Автомобиль наехал на толпу болельщиков в США

Как пишет New York Post со ссылкой на полицию, в результате наезда пострадали три пешехода.

Известно, что водитель задержан на месте. Стражи порядка не считают, что авария произошла преднамеренно.

Между тем ряд иностранных СМИ пишут, что число пострадавших доходит до 10.

Several people are hurt & a driver is in custody after plowing thru a crowd celebrating the Eagles NFC Championship win along Broad Street in Philly https://t.co/01XAGyISOt

pic.twitter.com/3ZDsOyEnEe