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Гоночный автомобиль на высокой скорости въехал в толпу людей в России

гоночная машина влетела в толпу в России, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 19:50 Фото: Zakon.kz
18 мая гоночный автомобиль на скорости влетел в толпу людей на Кубке Ленобласти по ралли, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", после случившегося остальные присутствующие направились к месту происшествия.

По словам организатора мероприятия Ольги Сивачевой, в результате аварии один человек был госпитализирован и скончался в больнице, других пострадавших нет. Соревнования были немедленно остановлены, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

По факту произошедшего следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Ленинградской области начало проверку, на месте работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что перебегавшего дорогу мужчину сбили в Алматы.

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