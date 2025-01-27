Международный день памяти жертв Холокоста – 80 лет со дня освобождения Освенцима

27 января 2025 года мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста, установленный ООН в 2005 году в знак уважения к миллионам невинных жертв нацистского геноцида, сообщает Zakon.kz.

Эта дата приурочена к годовщине освобождения крупнейшего нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) советскими войсками в 1945 году.

В польском Освенциме прошла торжественная церемония, посвященная 80-летию освобождения лагеря, ставшего мрачным символом Холокоста. В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители разных стран, среди которых президент Польши Анджей Дуда, король Великобритании Карл III, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, а также бывшие узники лагеря. Российскую делегацию на церемонию не пригласили.

"Сыновья, дочери, матери, отцы, друзья, соседи, бабушки и дедушки: более миллиона людей с мечтами и надеждами были убиты в Освенциме немцами. Мы скорбим об их смерти. И выразим наше глубочайшее сочувствие. Мы никогда их не забудем. Ни сегодня, ни завтра", – заявил Шольц.

В музее говорят, что событие в Освенциме дает возможность для общего воспоминания и глобального размышления.

Между тем пережившая Холокост 94-летняя Йона Лакс объяснила изданию CNN, зачем нужно знать трагические истории людей, вернувшихся из концентрационных лагерей.

"Это не принесет никакой пользы ни вашему сердцу, ни вашему разуму, ни чему бы то ни было. Но это необходимо. Миру необходимо знать", – сказала Йона Лакс.

Пожилая женщина, пишет издание, вместе с сестрой-близнецом в детстве пережила ужасы бесчеловечных медицинских экспериментов врача СС Йозефа Менгеле. Первоначально Лакс планировали убить в газовых камерах, но старшая сестра спасла ее, крича, что близнецов нельзя разлучать.

Концентрационный лагерь Освенцим, расположенный на территории оккупированной Польши, был создан нацистами в 1940 году и стал местом массового уничтожения миллионов людей. За годы его существования там погибли более 1,1 млн человек, из которых подавляющее большинство составляли евреи, а также цыгане, советские военнопленные и представители других наций. Лагерь стал частью так называемого "окончательного решения еврейского вопроса", осуществляемого нацистским режимом.

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта Красной Армии освободили Освенцим, обнаружив ужасающие свидетельства преступлений – тысячи истощенных узников, десятки тысяч пар обуви, тонны волос и других вещей, принадлежавших жертвам. Освобождение лагеря стало важным событием, показавшим всему миру масштабы трагедии Холокоста.

Ранее сообщалось, что в Парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев города Алматы состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвященная 81-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, продолжавшейся 872 дня.