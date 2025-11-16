#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
522.19
606.42
6.47
Мир

Международный скандал вокруг аукциона: в Германии решили продать документы жертв Холокоста

в Германии решили продать предметы, принадлежащие жертвам холокоста, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 20:38 Фото: wikipedia
Аукционный дом Felzmann в немецком Нойсе решил продать 632 документа и предметы, которые принадлежали жертвам Холокоста, что вызвало критику со стороны Международного комитета Аушвица (IAK), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deutschlandfunk, в числе выставленных на продажу предметов было и собрание документов "Система террора. Том II", которое содержит письма узников концлагерей, а также нацистских преступников.

"Документы, связанные с холокостом, принадлежат семьям жертв. Они должны попадать в экспозиции музеев и на мемориальные выставки, а не превращаться в товар", – заявил вице-председатель IAK Кристоф Хойбнер.

По его мнению, аукцион является "циничным и бесстыдным мероприятием". Хойбнер призвал Felzmann отменить торги, тем самым "проявив порядочность".

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила проведения аукциона среди заявителей, имеющих одинаковую приоритетность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Револьвер Smith & Wesson Элвиса Пресли продали на аукционе
01:03, 30 августа 2023
Револьвер Smith & Wesson Элвиса Пресли продали на аукционе
Международный день памяти жертв Холокоста – 80 лет со дня освобождения Освенцима
23:10, 27 января 2025
Международный день памяти жертв Холокоста – 80 лет со дня освобождения Освенцима
Пистолеты Наполеона Бонапарта продали на аукционе
08:19, 09 июля 2024
Пистолеты Наполеона Бонапарта продали на аукционе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: