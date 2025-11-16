Международный скандал вокруг аукциона: в Германии решили продать документы жертв Холокоста

Аукционный дом Felzmann в немецком Нойсе решил продать 632 документа и предметы, которые принадлежали жертвам Холокоста, что вызвало критику со стороны Международного комитета Аушвица (IAK), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deutschlandfunk, в числе выставленных на продажу предметов было и собрание документов "Система террора. Том II", которое содержит письма узников концлагерей, а также нацистских преступников.

"Документы, связанные с холокостом, принадлежат семьям жертв. Они должны попадать в экспозиции музеев и на мемориальные выставки, а не превращаться в товар", – заявил вице-председатель IAK Кристоф Хойбнер.

По его мнению, аукцион является "циничным и бесстыдным мероприятием". Хойбнер призвал Felzmann отменить торги, тем самым "проявив порядочность".

