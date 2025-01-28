Неизвестная болезнь унесла жизни 16 человек в Индии
Уточняется, что какие-либо инфекционные заболевания бактериального или вирусного происхождения на данный момент исключены, однако токсикологический анализ обнаружил токсины в нескольких биологических образцах.
При этом все 16 погибших – члены трех родственных семей.
Среди названных симптомов загадочной хвори – лихорадка, боль, тошнота и потеря сознания перед смертью.
Местные власти вынуждены были объявить карантин, пишет Нindustan Тimes. Дома пострадавших семей были опечатаны.
"Вся территория разделена на три зоны, и все публичные и частные собрания запрещены. Назначенные офицеры будут контролировать все блюда, предоставляемые семьям в зонах сдерживания", – говорится в публикации.
Расследование причин произошедшего продолжается.
Ранее шесть человек погибли и 35 получили ранения из-за давки возле одного из оживленных и богатых храмов Индии. Причиной этому стало обилие бесплатных пропусков.