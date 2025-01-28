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Мир

Неизвестная болезнь унесла жизни 16 человек в Индии

Пациент , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 19:15 Фото: pixabay
Летальные случаи зафиксировали в индийском штате Джамму и Кашмир. Что вызвало внезапные смерти людей, установить пока не удалось, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что какие-либо инфекционные заболевания бактериального или вирусного происхождения на данный момент исключены, однако токсикологический анализ обнаружил токсины в нескольких биологических образцах.

При этом все 16 погибших – члены трех родственных семей.

Среди названных симптомов загадочной хвори – лихорадка, боль, тошнота и потеря сознания перед смертью.

Местные власти вынуждены были объявить карантин, пишет Нindustan Тimes. Дома пострадавших семей были опечатаны.

"Вся территория разделена на три зоны, и все публичные и частные собрания запрещены. Назначенные офицеры будут контролировать все блюда, предоставляемые семьям в зонах сдерживания", – говорится в публикации.

Расследование причин произошедшего продолжается.

Ранее шесть человек погибли и 35 получили ранения из-за давки возле одного из оживленных и богатых храмов Индии. Причиной этому стало обилие бесплатных пропусков.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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