В Конго неизвестная болезнь унесла жизни более 50 человек
Фото: akorda.kz
В районе города Басанкусу распространяется вспышка неизвестной болезни, от которой скончались 53 человека. Заболевшие умирали примерно через 48 часов после проявления первых симптомов, сообщает Zakon.kz.
Почти половина проведенных экспресс-тестов дают положительную реакцию на малярию, у заболевших наблюдается лихорадка, озноб, головная боль, ломота в суставах и другие симптомы, пишет издание Actualité.
"Вспышка заболевания началась 21 января. С тех пор было зарегистрировано 419 случаев заболевания, в том числе 53 смерти. Летальность болезни составляет 5,5%", – сообщили власти города Басанкусу.
Ранее сообщалось, что власти Конго пытаются установить возбудителя неизвестного заболевания, распространяющегося в провинции Кванго.
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