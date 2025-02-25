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Мир

В Конго неизвестная болезнь унесла жизни более 50 человек

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 00:38 Фото: akorda.kz
В районе города Басанкусу распространяется вспышка неизвестной болезни, от которой скончались 53 человека. Заболевшие умирали примерно через 48 часов после проявления первых симптомов, сообщает Zakon.kz.

Почти половина проведенных экспресс-тестов дают положительную реакцию на малярию, у заболевших наблюдается лихорадка, озноб, головная боль, ломота в суставах и другие симптомы, пишет издание Actualité.

"Вспышка заболевания началась 21 января. С тех пор было зарегистрировано 419 случаев заболевания, в том числе 53 смерти. Летальность болезни составляет 5,5%", – сообщили власти города Басанкусу.

Ранее сообщалось, что власти Конго пытаются установить возбудителя неизвестного заболевания, распространяющегося в провинции Кванго.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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