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Мир

В Китае сотрудники сравнили свою компанию с тюрьмой

В китайской компании не довольны рабочими условиями , фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 08:48 Фото: pixabay
Сотрудники китайской компании Super Deer сравнили свой рабочий опыт с пребыванием в тюрьме, сообщает Zakon.kz.

По данным South China Morning Post, компания была основана в 2016 году. Она производит стоматологическую продукцию. В частности, зубные нити, которые заняли 75% доли рынка в первой половине 2023 года.

Недавно копия правил внутреннего распорядка фирмы попала в Сеть, что вызвало бурную реакцию в соцсетях. Многие назвали правила слишком жестокими. В результате отдел по надзору за безопасностью провинции Хэфэй объявил о начале расследования.

Так, сотрудникам запрещено пользоваться мобильным телефоном в рабочее время и покидать офис даже во время обеденного перерыва. Сотрудница Super Deer Лю Чан рассказала, что однажды получила выговор за использование наушников на обеде, из-за чего ей пришлось начать пользоваться смарт-часами, чтобы поддерживать связь с семьей.

Еще один работник рассказал, что существует:

  • правило расстановки стульев;
  • ограничивается время на посещение туалета;
  • ведется постоянная слежка по камерам.

За нарушения руководство наказывает подчиненных различными способами. Например, принуждает к уборке офиса. Также многие сотрудники сообщили о незаконных увольнениях и уклонении от уплаты взносов по соцстрахованию.

В Англии после трехнедельной забастовки мусорщиков город атаковали крысы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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