В самолете по маршруту Ташкент – Нью-Йорк родился ребенок

28 января на борту рейса HY101 авиакомпании Uzbekistan Airways родился мальчик, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы авиакомпании на странице в Instagram, радостное событие произошло в день 33-летия авиакомпании. На призыв о помощи бригадира рейса откликнулись пассажиры – врач-акушер и врач-хирург. Спустя некоторое время у пассажирки родился мальчик.

В связи с этим, экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на запасной аэродром в исландском городе Кефлавик. После благополучной посадки на борт поднялись медики, чтобы оказать необходимую помощь.

"Мать и новорожденный были доставлены в местную клинику", – говорится в сообщении авиакомпании.

Помимо многочисленных поздравлений в комментариях, некоторые озаботились будущим гражданством малыша.

"Гражданин Узбекистана, Исландии или США?" – вопрошают комментаторы.

Недавно по итогам 2024 года был составлен рейтинг лучших авиакомпаний мира.