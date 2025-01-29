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Мир

В самолете по маршруту Ташкент – Нью-Йорк родился ребенок

Uzbekistan Airways, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 05:15 Фото: Instagram/uzairways
28 января на борту рейса HY101 авиакомпании Uzbekistan Airways родился мальчик, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы авиакомпании на странице в Instagram, радостное событие произошло в день 33-летия авиакомпании. На призыв о помощи бригадира рейса откликнулись пассажиры – врач-акушер и врач-хирург. Спустя некоторое время у пассажирки родился мальчик.

В связи с этим, экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на запасной аэродром в исландском городе Кефлавик. После благополучной посадки на борт поднялись медики, чтобы оказать необходимую помощь.

"Мать и новорожденный были доставлены в местную клинику", – говорится в сообщении авиакомпании.

Помимо многочисленных поздравлений в комментариях, некоторые озаботились будущим гражданством малыша.

"Гражданин Узбекистана, Исландии или США?" – вопрошают комментаторы.

Недавно по итогам 2024 года был составлен рейтинг лучших авиакомпаний мира.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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