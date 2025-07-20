На борту рейса узбекской авиакомпании родился малыш

19 июля на борту рейса HY282 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавшего по маршруту Стамбул – Ташкент, родился ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы авиакомпании на их страницах в соцсетях, во время полета у одной из пассажирок начались преждевременные роды.

"К счастью, на борту находились два врача – Дильбар Шерипбаева и Дильшод Нортожиев, которые совместно с экипажем оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

По решению командира экипажа Михаила Ажгиревича самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча, где маму с новорожденным мальчиком ждали медики. Семья была оперативно доставлена в местную клинику.

"Пусть путь новорожденного, начавшийся среди облаков, будет таким же светлым и легким, как этот полет", – пожелали в авиакомпании.

Нелетающий самолет безуспешно пытаются продать на торгах в Турции.