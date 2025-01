Наступил китайский Новый год: посмотрите на фейерверки и танцы роботов

29 января 2025 года наступил китайский Новый год, или Лунный Новый год. Праздник принято отмечать 15 дней, в наступившем году торжество продлится с 29 января по 12 февраля, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, в Китае праздник не обошелся без танцев и роботов.

Особого внимания заслуживает креативный танец Yang Ge BOT, который сочетает в себе янгэ, традиционный народный танец, характерный для северо-восточного Китая, и передовые технологии в области робототехники, представленные танцорами вместе с человекоподобными роботами.

Happy Chinese New Year.



This one if for those of you who are into robots (dancing) 😂💖 pic.twitter.com/suQ5fDywEi — cecelia.scg 🐍 (@CCCeceliaaa) January 28, 2025

Китайский Новый год – самый важный и продолжительный праздник в Поднебесной и ряде других стран Азии.

#ChinaCanvas Xi'an shines in a dazzling sea of lights on Chinese New Year's Eve, drawing crowds to celebrate tradition and festivity. 🏮✨ #ChineseNewYear #YearOfSnake pic.twitter.com/NaMkYXVH3e — China Daily (@ChinaDaily) January 29, 2025

Каждому году покровительствует одно из 12 зодиакальных животных определенного цвета, который соответствует какой-либо из пяти стихий (земля, вода, огонь, металл, дерево).

Wishing you a prosperous and joyous Chinese New Year! May this year bring you abundance, good health, and endless happiness. Gong Xi Fa Cai! pic.twitter.com/YJ93uqV3je — Stray Free Foundation (@StrayFreeFndn) January 28, 2025

В 2025 году символом будет Деревянная Змея, а основным цветом – зеленый. В Китае змей называют маленькими драконами и связывают с мудростью, преображением и элегантностью.

Chinese New Year celebration pic.twitter.com/VAoT4anDw1 — Johannes Maria (@luo_yuehan) January 28, 2025

As a vibrant and highly anticipated event, Chinese New Year is celebrated in many Asian countries https://t.co/pqAbfzJ14K pic.twitter.com/3oRiGmapTc — China Xinhua News (@XHNews) January 29, 2025

Last midnight, Chongqing did a drone show to welcome the Chinese New Year. pic.twitter.com/siroZFn4FY — Li Zexin (@XH_Lee23) January 29, 2025

Happy Chinese New Year!🏮🧨

Enjoy the Cyber Lion Dance! 🤖🧧 pic.twitter.com/7Bw0FJIsGL — ShanghaiPanda (@thinking_panda) January 27, 2025

Интересные факты

В китайский Новый год в мире зажигается рекордное количество фейерверков, с помощью петард люди отпугивают древних чудищ и невезение.

Самая важная часть китайского Нового года – воссоединение семьи. Молодые люди, работающие в городах, навещают пожилых родителей в сельской местности, так что Праздник весны вызывает крупнейшую в мире миграцию (чунюнь).

В Китае развито чувство семейственности, поэтому одинокие люди на Новый год нередко нанимают фальшивых невест и женихов.

Поскольку число восемь в Китае считается счастливым, большинство предприятий предпочитают открываться только на восьмой день Нового года.

В Новый год, как отмечено в публикации издания РБК Life, нельзя принимать душ, а уборку нежелательно проводить до пятого дня празднеств. Считается, что при наведении порядка можно вымести из дома удачу, привлеченную петардами, красной бумагой, обертками и другими атрибутами торжества.

Если деньги в красных конвертах китайцы дарят охотно, то кошельки презентовать не рекомендуется, ведь это символизирует передачу всех своих денег. Неудачным подарком будет что-то с изображением цифры четыре (в китайском языке она по произношению созвучна со словом "смерть"). В китайской культуре также не принято дарить шляпы и часы (невезение), обувь (созвучно со словом "зло"), зеркала (считается, что они привлекают призраков).

Бен Мин Нянь – год, который соответствует тому же зодиакальному животному, что и год рождения человека, может оказаться для него неудачным. Согласно традициям, людям стоит избегать помолвок и заключения брака, иначе союз может быть недолговечным. А смена работы или открытие бизнеса может привести к серьезным финансовым трудностям. Так что людям, рожденным в годы Змеи, в 2025-м стоит проявлять особую осторожность.

Чтобы поздравить друг друга с Новым годом по-китайски, нужно сказать "Синь Нянь Хао!".

Касым-Жомарт Токаев 28 января направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину. По информации Акорды, в своей телеграмме Токаев поздравил Цзиньпина и его соотечественников с праздником Чуньцзе.