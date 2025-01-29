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Мир

Наступил китайский Новый год: посмотрите на фейерверки и танцы роботов

Наступил Китайский Новый год: посмотрите на фейерверки танцы роботов, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 14:45 Фото: pexels
29 января 2025 года наступил китайский Новый год, или Лунный Новый год. Праздник принято отмечать 15 дней, в наступившем году торжество продлится с 29 января по 12 февраля, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, в Китае праздник не обошелся без танцев и роботов.

Особого внимания заслуживает креативный танец Yang Ge BOT, который сочетает в себе янгэ, традиционный народный танец, характерный для северо-восточного Китая, и передовые технологии в области робототехники, представленные танцорами вместе с человекоподобными роботами.

Китайский Новый год – самый важный и продолжительный праздник в Поднебесной и ряде других стран Азии.

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Каждому году покровительствует одно из 12 зодиакальных животных определенного цвета, который соответствует какой-либо из пяти стихий (земля, вода, огонь, металл, дерево).

В 2025 году символом будет Деревянная Змея, а основным цветом – зеленый. В Китае змей называют маленькими драконами и связывают с мудростью, преображением и элегантностью.

Интересные факты

  • В китайский Новый год в мире зажигается рекордное количество фейерверков, с помощью петард люди отпугивают древних чудищ и невезение.
  • Самая важная часть китайского Нового года – воссоединение семьи. Молодые люди, работающие в городах, навещают пожилых родителей в сельской местности, так что Праздник весны вызывает крупнейшую в мире миграцию (чунюнь).
  • В Китае развито чувство семейственности, поэтому одинокие люди на Новый год нередко нанимают фальшивых невест и женихов.
  • Поскольку число восемь в Китае считается счастливым, большинство предприятий предпочитают открываться только на восьмой день Нового года.
  • В Новый год, как отмечено в публикации издания РБК Life, нельзя принимать душ, а уборку нежелательно проводить до пятого дня празднеств. Считается, что при наведении порядка можно вымести из дома удачу, привлеченную петардами, красной бумагой, обертками и другими атрибутами торжества.
  • Если деньги в красных конвертах китайцы дарят охотно, то кошельки презентовать не рекомендуется, ведь это символизирует передачу всех своих денег. Неудачным подарком будет что-то с изображением цифры четыре (в китайском языке она по произношению созвучна со словом "смерть"). В китайской культуре также не принято дарить шляпы и часы (невезение), обувь (созвучно со словом "зло"), зеркала (считается, что они привлекают призраков).
  • Бен Мин Нянь – год, который соответствует тому же зодиакальному животному, что и год рождения человека, может оказаться для него неудачным. Согласно традициям, людям стоит избегать помолвок и заключения брака, иначе союз может быть недолговечным. А смена работы или открытие бизнеса может привести к серьезным финансовым трудностям. Так что людям, рожденным в годы Змеи, в 2025-м стоит проявлять особую осторожность.
  • Чтобы поздравить друг друга с Новым годом по-китайски, нужно сказать "Синь Нянь Хао!".

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Касым-Жомарт Токаев 28 января направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину. По информации Акорды, в своей телеграмме Токаев поздравил Цзиньпина и его соотечественников с праздником Чуньцзе.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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