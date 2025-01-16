Китайский Новый год-2025: когда наступит и как встречать

Совсем скоро в свои права вступит Год Змеи. Как следует встретить Китайский Новый год, который символизирует начало нового витка времени по лунному календарю? Что принесет нам Зеленая Деревянная Змея и как ее задобрить – в материале Zakon.kz.

Новый год по восточному стилю не имеет постоянной даты, а отмечается ежегодно в разное время, в зависимости от новолуния. В 2025-м он выпадает на 29 января – второе новолуние после зимнего солнцестояния.

По словам казахстанского нумеролога и психолога Айсулу Ахимовой, "змея" в восточной культуре олицетворяет мудрость и проницательность, что делает появившихся на свет людей под этим знаком прирожденными учителями и пророками.

"Эти люди отличаются развитой эмпатией и способностью заботиться о других. Однако змеи могут проявлять склонность к гордыне и недоверию, что иногда приводит к конфликтам". Айсулу Ахимова

Также нумеролог отметила, что следует учитывать, что 29 января 2025 года приходится на период ретро Марса – это может усиливать агрессию и провоцировать ссоры.

"Поэтому приготовьтесь заранее ко встрече, настроив себя на самый важный и лучший год, который приведет к неожиданным переменам и событиям. Главное – ваше внутреннее состояние и устойчивость, несмотря на все, что может происходить вокруг вас в окружающем мире". Айсулу Ахимова

29 января 2025 года

29 января приходится на среду, этот день считается удачным в календарной неделе и несет энергии коммуникации и общения, налаживания контактов и новые знакомства. Так что собраться узкой компанией самых близких друзей и родных будет в самый раз.

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Кроме того, вступление в свои права Китайского Нового года Змеи подразумевает под собой особые ритуалы, такие как изготовление специальных сладостей и угощений, символизирующих богатство и удачу.

"Встречать Новый год лучше в яркой и блестящей одежде, а из цветовой гаммы выбрать зеленый, изумрудный, желтый, золотистый или мандариново-оранжевые тона". Айсулу Ахимова

По мнению специалиста, цвет дня 29 января – золотисто-желтый, а цвет-компаньон недели, если учесть, что среда управляется Меркурием, будет в зеленых и коричнево-деревянных тонах.

Обновляя нательное белье, отдайте предпочтение светлым тонам (белое, кремовое). Встречая 2025 год Зеленой Деревянной Змеи в кругу близких и друзей, нужно обратить внимание на следующие угощения:

"Тем, кто планирует торжественно отметить Новый год по китайскому календарю за столом, рекомендую отдать предпочтение больше растительным продуктам зеленого цвета. Это могут быть всевозможные овощные салаты с большим количеством зелени, таких как айсберг, руккола, кинза, петрушка и укроп. Хороша будет заправка из оливкового масла с лимоном и специями на свой вкус". Айсулу Ахимова

Кроме обилия зелени, добавила нумеролог, на столе должны быть блюда из мяса или рыбы. Это привлечет в вашу жизнь изобилие и достаток.

"Рыбу лучше приготовить целиком в духовке, оставляя голову и хвост. Это символизирует "хорошее начало и завершение года", – уточнила специалист.

Счастливчик

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Можно внести в трапезу элемент неожиданности и своего рода гадания.

"Тем, кто любит сюрпризы, можно приготовить блюдо с "секретом". Например, налепить пельмени, которые станут символом богатства, но в привычную начинку из мяса и овощей положить монету на удачу. Тот, кто ее найдет, станет "счастливчиком". Такой символизм может стать ежегодной семейной традицией". Айсулу Ахимова

Что нужно сделать за два-три дня до наступления Китайского Нового года

Есть некоторые правила, которые стоит соблюсти во время подготовки к встрече Нового года по восточному стилю. Это будет способствовать благополучию и достатку в 2025 году.

Согласно восточным традициям, Новый год нельзя встречать с долгами.

"Важно отдать все материальные и нематериальные долги и простить того, кто долго не отдает вам", – отметила собеседница.

Кроме того, нужно:

тщательно убрать дом и рабочий кабинет в офисе;

найти время, чтобы помыть все люстры;

избавиться от всех ненужных вещей, чтобы освободить место для всего нового;

покормить животных или птиц;

проветрить помещение до наступления Нового года, а точнее – первых лунных суток (наступает по времени Астаны около 17:35).

Подарки

На Китайский Новый год принято дарить презенты, которые символизируют удачу, процветание и счастье. Так что же можно вручить к празднику?

Первым и самым знаковым подарком может стать красный конверт с деньгами для близких людей.

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Красные конверты называются "хунбао". Это одна из самых известных традиций китайского Нового года. Деньги в хунбао в этот праздник символизируют энергию и благословение. Особенно хорошо преподносить близким людям, детям и вторым половинкам.

Кроме того, знаковым подарком могут стать фрукты: мандарины и апельсины. Они символизируют богатство и процветание.

Вместе с тем уместными станут сухофрукты, чай и орехи. Эти продукты также содержат в себе глубокое значение для процветания и жизни в будущем году.

Ритуал "108 апельсинов" на исполнение желаний

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По словам нумеролога, один из главных волшебных моментов китайского Нового года – это практика 108 апельсинов.

"Сразу оговорюсь, это работает очень хорошо с теми, кто верит в чудеса и волшебство. Если вы скептик, то вам и не стоит даже начинать проводить ритуал". Айсулу Ахимова

Если жилплощадь не позволяет вместить 108 штук, то можно обойтись и меньшим количеством, кратным "9".

"На Востоке девятка имеет свойства могущества, а еще эта цифра ассоциируется с бессмертием, долгожительством и просто "счастливое" число. Поэтому количество апельсинов может быть равно 9, 18, 27, 36, 54 и 72", – объяснила нумеролог.

Фото: pixabay

Ритуал можно сделать в первый лунный день Китайского Нового года (или по солнечному календарю), до 7 февраля.

"Открываете входную дверь и условно закатываете фрукты, внося свои апельсины в каждый угол квартиры. Не обделяйте вниманием все комнаты, в том числе ванную, туалет и балкон, если, конечно, он не используется, как склад. Если же балкон оформлен под офис, то можно катить апельсины и туда. В этом процессе нелишним будет задействовать всю семью, ведь для детей это может стать настоящим праздником, а для всех домочадцев – отличным поводом провести время вместе", – рассказала нумеролог, как проводится ритуал.

Также специалист добавила, что апельсины нужно оставить на три дня, только потом можно ими лакомиться и угощать других.

"Апельсины можно использовать не только в десертах, но и в других кулинарных рецептах. Не забудьте раздать апельсины друзьям, поделившись своим изобилием с другими, – это способствует достатку. Однако существует и другая точка зрения: некоторые считают, что счастье лучше сохранять в кругу семьи и наслаждаться апельсинами, угощая только близких. Делайте так, как вам ближе к сердцу. Что касается меня, я люблю делиться едой и щедро раздаю апельсины друзьям и родственникам". Айсулу Ахимова

Ведь известно, что когда мы отдаем что-то искренне, получаем от Вселенной гораздо больше, заключила нумеролог.