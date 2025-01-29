Меня нужно вытащить из этой адской дыры: Вайнштейн снова выступил в суде

72-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн снова выступил в суде в Нью-Йорке с мольбой о том, чтобы его "вытащили" из тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пишет The Sun, продюсер появился в инвалидном кресле. Судья Кертис Фарбер возглавил судебное разбирательство и определил начало повторного судебного разбирательства по делу об изнасиловании на 15 апреля.

По словам адвоката Вайнштейна Артура Айдала, судебный процесс над его клиентом следует перенести на более поздний срок. Сам продюсер тоже попросил об этом, утверждая, что условия в тюрьме на острове Райкерс вредят его здоровью, и до слушания его нужно перевести в другое место.

"У меня серьезная чрезвычайная ситуация, я умоляю вас перенести слушание. Меня нужно вытащить из этой адской дыры как можно быстрее", – сказал он.

Отмечается, что Вайнштейн вскоре снова предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над ассистенткой в 2006 году, а также в изнасиловании начинающей актрисы в 2013 году.

Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения в 2020 году за два преступления на сексуальной почве: принуждение к оральному сексу ассистента продюсера в 2006 году, а также изнасилование актрисы третьей степени в 2013 году.

В апреле 2024 года апелляционный суд штата Нью-Йорк постановил, что судья, который судил Вайнштейна в 2020 году, нанес вред бывшему киномагнату "вопиющими" неправильными решениями и ошибся, разрешив другим женщинам, чьи обвинения не были частью обвинения, давать показания.

Но он остается в тюрьме, поскольку в 2022 году в Лос-Анджелесе его признали виновным в еще одном изнасиловании и приговорили к 16 годам тюремного заключения. На приговор, вынесенный в Калифорнии, решение суда в Нью-Йорке не влияет.