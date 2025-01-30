Главный банк России хотят засудить из-за "Ежика в тумане"

В суд Москвы поступило исковое заявление к Банку России о нарушении авторских прав, сообщает Zakon.kz.

Как указано в информации на канале судов общей юрисдикции города, автор иска – художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова.

"Истец Ярбусова Ф.А. указала, что в 2024 году Центральный Банк Российской Федерации выпустил в обращение три вида монет "Ежик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация". Ярбусова Ф.А. считает, что ответчик нарушил ее авторские права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания ее авторства", – сообщили 30 января в суде.

Вопрос о принятии иска к производству Мещанского районного суда города Москвы пока не решен.

В конце 2024 года фирма по производству различного оборудования из Петербурга "АктивТестГруп" подала в суд на певицу Алсу из-за ее имени.