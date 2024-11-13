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На Алсу подали в суд из-за имени

На Алсу подали в суд из-за имени, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 12:39 Фото: Instagram/alsou_a
Фирма по производству различного оборудования из Петербурга "АктивТестГруп" подала в суд на певицу Алсу, сообщает Zakon.kz.

Это следует из информации на сайте Картотеки арбитражных дел, в которой указано, что ТОО "АктивТестГруп" является истцом к Абрамовой Алсу Ралифовны в суде по интеллектуальным правам. Третьей стороной привлекается Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

На Алсу подали в суд из-за имени, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 12:39

Фото: kad.arbitr.ru

Иск подали 11 ноября 2024 года. Суть дела неизвестна.

"Комсомольская правда" хотела узнать подробности в самой компании. Однако там не стали комментировать и отрицали наличие иска.

Издание предполагает, что иск может быть связан с товарными знаками. Фирма из Петербурга не так давно подала заявку на регистрацию бренда "Алсу" для ультразвуковой измерительной установки. При этом два товарных знака "Алсу" зарегистрированы за певицей.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и Яна Абрамова. Сообщалось, что она подала иск к Абрамову с требованиями на 100 страницах.

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