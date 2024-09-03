Учитель засудил Управление образования Астаны

В Астане учитель истории пошел в суд, чтобы отстоять свои права, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 3 августа 2024 года в Верховном суде, он подал заявление в Управление образования о присвоении квалификационной категории "педагог-модератор".

"Заявление не удовлетворено на основании того, что аттестация педагогов проводится не реже одного раза в пять лет. Согласно предоставленной трудовой книжке, заявитель не имеет пятилетнего стажа в качестве педагога. Не согласившись с таким решением, учитель обратился за защитой в столичный административный суд", – сказано в сообщении.

При рассмотрении дела суд установил, что в соответствии с требованиями Правил и условий проведения аттестации педагогов заявку на присвоение квалификационной категории могут подавать люди, имеющие педагогический стаж не менее двух лет. Учитель имеет стаж в качестве преподавателя более двух лет.

"Суд пришел к выводу, что законных оснований для отказа в повышении квалификационной категории истца не было. Протокол аттестационной комиссии признан незаконным и отменен. Он вынесен в нарушение основного принципа законности, поскольку нормой законодательства прямо предусмотрено требование о наличии двухлетнего стажа. Права учителя на повышение категории восстановлены", – сообщили в ВС РК.

Решение суда не вступило в законную силу.

3 сентября в Верховном суде рассказали, как карагандинец в суде оспорил решение акимата.