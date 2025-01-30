Бывшие российские фигуристы были в разбившемся в США самолете

На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета были спортсмены, возвращавшиеся с чемпионата США по фигурному катанию, сообщает Zakon.kz.

В Ассоциации фигурного катания США подтвердили, что несколько представителей американского сообщества фигурного катания находились на борту рейса 5342 компании American Airlines. Среди них были "спортсмены, тренеры и члены их семей".

При этом среди пассажиров были выходцы из Советского Союза и России. Так, ТАСС стало известно, что в упавшем самолете были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, в числе пассажиров – бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

52-летняя Шишкова и 55-летний Наумов – победители чемпионата мира 1994 года, также они становились серебряными и бронзовыми призерами мировых первенств в парном катании, выигрывали одну серебряную и четыре бронзовые награды чемпионатов Европы, побеждали в финале Гран-при Международного союза конькобежцев сезона-1995/96. После завершения карьеры Шишкова и Наумова перешли на тренерскую работу, жили в США с 1998 года.

Инне Волянской 58 лет, она выступала в паре с Валерием Спиридоновым. Вместе они становились бронзовыми призерами чемпионата СССР (1980), побеждали на Спартакиаде народов СССР (1982) и Кубке СССР (1980). Более семи лет она работала тренером в Вирджинии, на чемпионат спортсменка прилетела с командой Ashburn Ice House.

SHOT пишет, что, кроме указанных выше людей, в команде фигуристов в самолете могли быть и другие русскоговорящие фигуристы и тренеры. Предположительно, на борту мог быть сын Шишковой и Наумова Максим, участвовавший в чемпионате в США.

При этом в Федерации фигурного катания на коньках России уточнили, что "это граждане США, наших (из российской федерации фигурного катания. – Прим. авт.) там быть не могло, мы не комментируем".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о бывших российских фигуристах.

"Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона", – сказал он.

В ночь на 30 января в Вашингтоне на подлете к аэропорту имени Рейгана пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом. На борту самолета было 64 человека.