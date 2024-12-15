Фигурист Шайдоров снялся с чемпионата Казахстана: победил Диас Джиренбаев

14 и 15 декабря лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров не выступил на чемпионате Республики Казахстан по фигурному катанию, сообщает Zakon.kz.

7 декабря он не смог удержать промежуточное третье место на финальном этапе Гран-при в Гренобле и по итогам произвольной программы опустился в турнирной таблице, заняв пятое место с общей суммой 253,75 балла. Спортсмен пропустил чемпионат Казахстана по фигурному катанию, проходивший в Караганде 14 и 15 декабря.

По информации Казахстанского союза фигурного катания на коньках, соревнования собрали около 70 участников из трех мегаполисов, а также из Карагандинской, Павлодарской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской и Улытауской областей.

Фото: Instagram/qaz_team_official

В мужском одиночном разряде уверенную победу одержал Диас Джиренбаев из Астаны.

Серебряную награду завоевал Никита Кривошеев из Алматы, а третьим – Артур Смагулов из Кызылорды.

Фото: Instagram/qaz_team_official

В танцах на льду победу одержали Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев. Спортивная пара представляет Мангистаускую область.

Фото: Instagram/qaz_team_official

Чемпионкой в женском одиночном разряде стала Софья Самоделкина из Астаны. Второе место заняла Зере Сарбалина икже из столицы, а бронзовая медаль досталась Софии Фарафоновой из Алматы.