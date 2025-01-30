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Мир

Оружие поставляли из США в Россию через Кыргызстан

Кыргызстан, США, Россия, оружие, контрабанда, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 16:47 Фото: 24.kg
Спецслужбы Кыргызстана пресекли устойчивый канал контрабанды оружия из США через республику в Россию, сообщает Zakon.kz.

В апреле 2022 года группа граждан Кыргызстана, России и США организовала международный канал контрабанды неучтенных пистолетов "Глок", CZ, SIG SAUER, штурмовых винтовок AR-15, SIG SAUER калибра 5,56 мм, дробовиков "Беннели" и боеприпасов к ним, пишет 24.kg.

Фото: 24.kg

Гражданин Кыргызстана и другие лица в США в интернет-магазинах производителей приобретали огнестрельное оружие, которое в тайниках под видом видеоаппаратуры и через почту переправляли в КР. Затем из частей оружия собирали комплекты готового к применению огнестрельного оружия и переправляли в Россию для дальнейшего незаконного сбыта.

С 2022 года всего переправили более 300 единиц оружия. Покупателями выступали в основном представители криминального мира.

23 января 2025 года при получении очередной партии деталей оружия спецслужбы задержали кыргызстанца. Его водворили в СИЗО ГКНБ. Устанавливаются другие участники преступной группировки.

29 января стало известно, что в Актау вынесли приговор главарю банды контрабандистов, переправлявшей через границу из Ирана в Казахстан сигареты и табак.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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