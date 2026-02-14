Дрон с оружием перехвачен: ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанды по воздуху
Военнослужащие ЦАХАЛа заявили о том, что пресекли попытку контрабанды оружия через западную границу, сообщает Zakon.kz.
В Telegram они заявили, что в ходе проведенных в районе поисковых мероприятий военные обнаружили беспилотник, ранее перехваченный ЦАХАЛом. Дрон перевозил 10 пистолетов и 30 магазинов к ним.
"Обнаруженное оружие было передано силам безопасности для дальнейшей проверки и процессуальных действий", – говорится в сообщении.
Ранее депутат заявил о том, что контрафакт и "серый" импорт угрожают безопасности Казахстана.
