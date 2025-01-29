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События

Главу банды контрабандистов посадили на 10 лет в Актау

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 09:50 Фото: Zakon.kz
В Актау осудили организатора преступной группы, занимавшейся контрабандой, сообщает Zakon.kz.

Гражданина Казахстана приговорили к 10 годам лишения свободы за создание и руководство преступной группой, рассказали в Главной транспортной прокуратуре 29 января 2025 года.

"С 2016 по 2018 год группа лиц под видом поставок строительных материалов переправляли через таможенную границу из Ирана в Казахстан сигареты и табак на сумму более 1 млрд тенге. Организатор преступной группы находился в международном розыске и был экстрадирован из Республики Азербайджан", – сообщили в ведомстве.

Об экстрадиции осужденного в РК стало известно в апреле 2024 года. Тогда сообщалось, что, помимо контрабанды, группа уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов. В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 4 миллиардов тенге.

В декабре 2019 года судом Мангистауской области 12 других членов этой ОПГ осуждены к различным видам наказаний.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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