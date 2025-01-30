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Мир

На Солнце появился "динозавр": как это выглядит

На Солнце появился &quot;динозавр&quot;: как это выглядит, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 13:47 Фото: pexels
На Солнце появились две корональные дыры, одна из которых под номером 11 по форме напоминает динозавра. Она может стать основным источником потока быстрого солнечного ветра, направленного в сторону Земли, сообщает Zakon.kz.

Ожидается, что он достигнет нашей планеты 31 января – 1 февраля.

Такую интересную информацию опубликовал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, опираясь на фото и видео, размещенные сервисом Solarham.

Фото: solarham.com

Корональная дыра – это большая область в короне, которая менее плотная и более холодная, чем ее окружение. Они возникают, когда магнитное поле Солнца открыто для межпланетного пространства. Дыры приводят к ускорению солнечного ветра в окрестностях нашей планеты.

"В настоящее время мировые прогностические центры ожидают связанный с этим рост геомагнитной активности, и 1 февраля возможны слабые возмущения магнитосферы Земли с повышением величины индекса Kp до 4 единиц".Метеоролог Михаил Леус

Кроме того, по его словам, явление может спровоцировать появление северного сияния. Скорее всего, его можно будет наблюдать в предстоящие выходные дни.

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Ранее швейцарские ученые из Женевского университета сообщили об открытии экзопланеты HD 20794 d, которая расположена относительно близко к Земле. Как выяснили исследователи, планета находится в обитаемой зоне своей звезды, что может указывать на возможность существования условий для жизни.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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