Звезда биатлона Дальмайер официально признана погибшей в горах Пакистана
Из ранних сведений известно, что Дальмайер вместе с напарницей совершали восхождение на пик Лайла (6094 м), расположенный в горной системе Каракорум (Пакистан). 28 июля на них обрушился камнепад.
Напарница Лауры, которая серьезно не пострадала, вызвала команду спасателей. Но из-за сложных погодных условий и удаленности района вертолет службы спасения прибыл только спустя сутки.
Фото: Instagram/laura.dahlmeier
Одну из альпинисток удалось эвакуировать, а вот до Дальмайер не удалось добраться, которая, по словам спасателей, не подавала никаких признаков жизни.
Как информирует ZDF, 30 июля поиски были продолжены пешими группами, и спустя несколько часов представители Лауры Дальмайер сделали заявление о ее смерти.
Эвакуация тела погибшей биатлонистки связана с повышенным риском, и к тому же, как выяснилось, сама спортсменка оставила завещание на подобный случай.
"Последняя воля Лауры Дальмайер состоит в том, что в таких обстоятельствах никто не должен рисковать собой ради нее. В данном случае – оставить свое тело на горе. Это также в интересах родственников, которые просят уважать последнее желание Лауры. Она обогатила нашу жизнь и жизнь многих людей своей теплой и прямолинейной манерой. Она показала нам, что стоит отстаивать собственные мечты, цели и всегда оставаться верным себе". Заявление представителей Лауры Дальмайер
Лаура Дальмайер, которая дважды выиграла Олимпийские игры и семь раз чемпионат мира, в возрасте 25 лет завершила профессиональную карьеру.
После этого новым ее увлечением стали горы, и за несколько лет восхождений она выросла в высококлассную альпинистку, став сертифицированным гидом, действующим членом горноспасательной службы.
Здесь стоит отметить, что три года назад также в горах погиб ее бывший возлюбленный – 29-летний Роберт Гразеггер.
В начале мая 2025 года в парламенте Непала зарегистрировали законопроект, согласно которому неопытным альпинистам запретят восхождение на Эверест.