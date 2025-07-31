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Спорт

Звезда биатлона Дальмайер официально признана погибшей в горах Пакистана

Биатлон Смерть Спортсменки , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 10:11 Фото: Instagram/k_voigt_fotografie
Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер (Германия) погибла в горах Пакистана. 30 июля официально подтверждена смерть знаменитой спортсменки, сообщает Zakon.kz.

Из ранних сведений известно, что Дальмайер вместе с напарницей совершали восхождение на пик Лайла (6094 м), расположенный в горной системе Каракорум (Пакистан). 28 июля на них обрушился камнепад.

Напарница Лауры, которая серьезно не пострадала, вызвала команду спасателей. Но из-за сложных погодных условий и удаленности района вертолет службы спасения прибыл только спустя сутки.

Фото: Instagram/laura.dahlmeier

Одну из альпинисток удалось эвакуировать, а вот до Дальмайер не удалось добраться, которая, по словам спасателей, не подавала никаких признаков жизни.

Как информирует ZDF, 30 июля поиски были продолжены пешими группами, и спустя несколько часов представители Лауры Дальмайер сделали заявление о ее смерти.

Эвакуация тела погибшей биатлонистки связана с повышенным риском, и к тому же, как выяснилось, сама спортсменка оставила завещание на подобный случай.

"Последняя воля Лауры Дальмайер состоит в том, что в таких обстоятельствах никто не должен рисковать собой ради нее. В данном случае – оставить свое тело на горе. Это также в интересах родственников, которые просят уважать последнее желание Лауры. Она обогатила нашу жизнь и жизнь многих людей своей теплой и прямолинейной манерой. Она показала нам, что стоит отстаивать собственные мечты, цели и всегда оставаться верным себе". Заявление представителей Лауры Дальмайер

Лаура Дальмайер, которая дважды выиграла Олимпийские игры и семь раз чемпионат мира, в возрасте 25 лет завершила профессиональную карьеру.

После этого новым ее увлечением стали горы, и за несколько лет восхождений она выросла в высококлассную альпинистку, став сертифицированным гидом, действующим членом горноспасательной службы.

Здесь стоит отметить, что три года назад также в горах погиб ее бывший возлюбленный – 29-летний Роберт Гразеггер.

В начале мая 2025 года в парламенте Непала зарегистрировали законопроект, согласно которому неопытным альпинистам запретят восхождение на Эверест.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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